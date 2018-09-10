Найпопулярнішою серед туристів країною стала Франція

Щорічну доповідь, згідно з якою 2017-го мандрівники найчастіше їздили до Франції, а дестинацією, що найбільш швидко розвивається, став Єгипет опублікувала Всесвітня туристична організація (UNWTO)

Країна Ейфелевої вежі торік прийняла 86,9 млн гостей і зберегла першість у рейтингу найбільш популярних, обійшовши Іспанію та США, пише CNN.

Топ-10 найбільш відвідуваних країн світу:

1. Франція – 86,9 млн

2. Іспанія – 81,8 млн

3. США – 75,9 млн

4. Китай – 60,7 млн

5. Італія – ​​58,3 млн

6. Мексика – 39,3 млн

7. Велика Британія – 37,7 млн

8. Туреччина – 37,6 млн

9. Німеччина – 37,5 млн

10. Таїланд – 35,4 млн

А ось найбільше зростання туристичного потоку, за даними UNWTO, продемонструвала країна фараонів. У 2017-му Єгипет відвідало на 55,1% більше приїжджих, ніж роком раніше.

Топ-10 туристичних дестинацій, що найбільш швидко розвиваються:

1. Єгипет – 55,1%

2. Того – 46,7%

3. Сан-Марино – 31,1%

4. В’єтнам – 29,1%

5. Грузія – 27,9%

6. Палестина – 25,7%

7. Ніуе – 25,4%

8. Непал – 24,9%

9. Ізраїль – 24,6%

10. Північні Маріанські Острови – 24,3%

Також зазначається, що левову частку прибутків від туризму в 2017 році отримали США – 210,7 млрд доларів. Витратили ж більше за всіх китайці – 257,7 млрд доларів.

За матеріалами ukrinform.ua