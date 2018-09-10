Найпопулярнішою серед туристів країною стала Франція
Країна Ейфелевої вежі торік прийняла 86,9 млн гостей і зберегла першість у рейтингу найбільш популярних, обійшовши Іспанію та США, пише CNN.
Топ-10 найбільш відвідуваних країн світу:
1. Франція – 86,9 млн
2. Іспанія – 81,8 млн
3. США – 75,9 млн
4. Китай – 60,7 млн
5. Італія – 58,3 млн
6. Мексика – 39,3 млн
7. Велика Британія – 37,7 млн
8. Туреччина – 37,6 млн
9. Німеччина – 37,5 млн
10. Таїланд – 35,4 млн
А ось найбільше зростання туристичного потоку, за даними UNWTO, продемонструвала країна фараонів. У 2017-му Єгипет відвідало на 55,1% більше приїжджих, ніж роком раніше.
Топ-10 туристичних дестинацій, що найбільш швидко розвиваються:
1. Єгипет – 55,1%
2. Того – 46,7%
3. Сан-Марино – 31,1%
4. В’єтнам – 29,1%
5. Грузія – 27,9%
6. Палестина – 25,7%
7. Ніуе – 25,4%
8. Непал – 24,9%
9. Ізраїль – 24,6%
10. Північні Маріанські Острови – 24,3%
Також зазначається, що левову частку прибутків від туризму в 2017 році отримали США – 210,7 млрд доларів. Витратили ж більше за всіх китайці – 257,7 млрд доларів.
За матеріалами ukrinform.ua