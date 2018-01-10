Найближчим часом Міграційна служба має намір повернутися планової видачі закордонних паспортів

В терміни до 7 або 20 днів

“У січні 2018 року заплановано запуск на Поліграфкомбінаті “Україна” додаткової лінії персоналізації паспортів, що дозволить протягом найближчих місяців поступово повернутися до планової видачі закордонних паспортів у строки до 7 або 20 робочих днів залежно від суми оплаченого адміністративного збору”, – зазначили в міграційній службі.

Наразі затримка видачі паспортів продовжується, а українцям рекомендують не планувати поїздку без чинного біометричного паспорта на руках, а також не звертатися до посередників, які обіцяють видачу документа найближчим часом.

Нагадаємо, що видача біометричних паспортів в Україні почалася ще в 2015 році, але ажіотаж стався після введення запровадження безвізового режиму з Євросоюзом 11 червня 2017 року. Нерідко люди змушені чекати на документ понад місяць.

За матеріалами depo.ua