Начало конца “маленьких диктатур”: чем Зеленский опасен для Путина

Какое отношение имеет велосипед «Украина» к развалу постсоветского режима?

Вероятно, уже мало кто помнит, как в 2005-ом году молодой Зеленский вышел на сцену со стареньким велосипедом «Украина». С точки зрения мировой, да и украинской истории, эта юмористическая миниатюра была представлена не так уж и давно. И этот короткий отрезок времени закончился тем, что главный герой сюжета, высмеивающий тогдашнего президента Ющенко классической фразой «Я почему раньше такой был? Потому что у меня велисапеда не было!», сам стал президентом Украины.

Образно говоря, у него теперь есть велосипед. Именно тот, которым так и не смогли с толком воспользоваться предшественники. Так резко контрастирующие с сегодняшним главой державы – спортивным, молодым, образованным и безусловно талантливым, сочетающим образ классического капиталиста с редкостной для «гаранта Конституции» искрометной эрудицией.

Эти качества явились решающими в тот момент, когда украинцы делали выбор между Зеленским и его предшественником – запутавшимся в собственном вранье, в вечно мятых штанах, с болезненно неискренним лицом. Эти контраст и прямое противопоставление, хоть и являются довольно поверхностными характеристиками, но сами по себе делают нынешнего украинского Президента абсолютно новым позитивным явлением. И тут необходимо подчеркнуть – эти черты, уникальные, нет, скорее, невозможные для «традиционных» постсоветских носителей власти, сегодня поражают не только украинцев, но и россиян.

Вне контекста предположений о будущих стратегиях Зеленского как президента, сама его победа уже нанесла по российской власти довольно изощренный удар. Обесценив главный пропагандистский лозунг России о «бендеровской», «нацистской», «фашистской» Украине.

Народ которой вдруг выбрал главой своего государства русскоговорящего еврея, годами отчаянно шутившего и высмеивающего постсоветскую политическую элиту, причем именно на русском языке! И этот процесс наблюдали и в Украине, и в России, и в далеком и близком зарубежье. Нетрудно представить, насколько жесткий когнитивный диссонанс сегодня поймал российский народ, потеряв понимание того, какой русский мир и русский язык нужно защищать в Украине.

Порошенко был для Путина открытой книгой, самым выгодным российскому режиму спарринг-партнером. Он действовал понятными Москве и ею же любимыми методами: угрозы, воровство, обман, манипуляции войной, бедностью, разрухой. И таким образом являлся идеальным объектом критики для оголтелой российской пропаганды. Мозговым центрам которой и придумывать-то особо ничего не приходилось. Что, россияне, хотите «американских» цветных майданов, войну, разруху, безработицу и криминал, как в Украине? Тогда ваш путь – майдан. Если нет, то Путин – это порядок и уверенность в завтрашнем дне. И еще пару лет назад нищенствующий средний россиянин смотрел на «падающую» Украину и занимался самовнушением, выискивая внутри себя остатки человеческой гордости: «не все так плохо, есть хуже, чем у нас!». Даже российские либералы стыдились своих вялых попыток объективной оценки примеров успехов в Украине.

Сегодня эта картина окрасилась совсем другими красками. Нетрудно представить шок и дезориентацию большей части российского населения. Если не брать во внимание клинические случаи отчаянной любви к идее «русского мира» и лично к Путину, – в России, как и в абсолютном большинстве стран постсоветского лагеря, не уважают, а то и откровенно ненавидят власть. И терпят ее только в силу отсутствия внятной альтернативы хотя бы в виде живого примера.

И тут Зеленский уже первыми решениями создает для россиян сюрреалистическую картину «разрушения основ»: парламент и кабинет министров в легкой ненавязчивой форме отправляются «в сад». Простая и понятная команда генштабу Украины не стрелять и не отвечать на провокации, – и новый президент будет выглядеть «голубем мира» после Порошенко и его партнеров, превративших войну в инструмент собственной наживы. В этом случае Зеленский стал для Луганска, Донецка, Севастополя – реальной надеждой на будущее.

И российской государственной и пропагандистской машине нечем ответить на этот вызов, подрывающий основы лубочной картинки «единства» России, которое базируется на создании виртуального пугала под названием «Украина». А других объединяющих начал тут не придумали и уже не придумают. Нет ни нового Гагарина, ни нового Сахарова. И не отвлечешь народ маленькой победоносной войной.

Что это означает для Путина, олицетворяющего всю заскорузлую постсоветскую политическую систему? Систему, построенную на олигархических монополиях, правовом беспределе и всевластии популяции одевшихся в Бриони уголовников, кгбэшников и перекрасившихся коммунистов-комсомольцев? Современные события в Украине становятся важнейшим фактором начала разъедания путинского режима в частности и краха постсоветчины вообще.

В Москве все громче говорят вслух о «транзите власти». У россиян, подобно украинцам, достигнута критическая масса ненависти к правящей популяции и откровенно чешутся руки снести головы ненавистных олигархов и их политический обслуживающий персонал.

То есть никто сейчас не может застраховать Путина от того внезапного дня, когда Россия потребует своего Голобородько. И контраргументов не будет. Сказки о младших братьях-украинцах, которые зашалились и невесть что творят, поэтому Россия должна навести порядок, уже не сработают. Потому что даже противоречивый Майдан-2014, с победой Зеленского зазвучал абсолютно по-новому. Его противостояния и жертвы казались напрасными в «переходном периоде» правления Порошенко, который не мог и не хотел изменить Систему. Поэтому выбор был сделан – без крови.

И даже россиянам понятно, что этот выбор глубоко символичен и направлен в будущее.

Любимые мыслеформулы Порошенко – армия, мова вера, – которыми тщательно пугали россиян, были заимствованы из дремучего пошлого. Они были понятными страшилками для российского населения, которое дружно пугалось и сбивалось в послушное стало вокруг всемогущего Путина. Но после иннаугурационной речи Зеленского стали актуальными абсолютно другие украинские приоритеты – мир, порядок, благосостояние – как цель и стратегия будущего. И эти ценности невозможно использовать для раскрутки страха и ненависти – вот какая проблема возникла у российской пропаганды. Эти ценности близки, понятны и желанны и украинцам, и россиянам – и это уже довольно опасная идеологема для путинского режима.

Но главная опасность для постсоветской путинской политико-управленческой популяции кроется в непонимании аналитиками и пропагандистами сути и механизмов президентской кампании Зеленского. Рычаги, которые оказались эффективными для, без преувеличения, мирной революции, не расшифрованы, а это значит, что могут быть применены в условиях постсоветских режимов так же эффективно, как это случилось в Украине.

Безусловно, попытки расшифровать этот алгоритм будут. Но понять его в абсолюте вряд ли удастся, так как многие шаги были явно интуитивными, импровизационными. Однако понятно одно – в основу легли явления, реализовать которые не под силу ни одному представителю постсоветского политического клана. Коньком Зеленского всегда было то, что и как он говорит: это типично в восприятии актера зрительской аудиторией. В случае с выборами народу была предложена другая версия Зеленского – без трансляции «доброго и вечного», с явной провокацией для населения включить мозги и фантазию: ты, народ, умный – сам что-нибудь додумай…

Новые технологические уклады рождают возможности новых (мирных) революций, которые происходят не на площадях, а в головах и в виртуальных пространствах (симулякрах). И это заставляет паниковать стареющие режимы, а в нашем случае -побеждает на удивление легко и красиво.

А ведь любая революция заразна! Особенно если она проходит без крови и страха и олицетворяется таким симпатичным лицом как у Володи Зеленского. Который, к несчастью для постсоветских «царьков» – явление интернациональное. Ибо уже с десяток лет живет в каждом телевизоре постсоветского пространства – искрометно-юморной, порой безжалостно-сатирический, дарящий настроение и несколько минут, отвлекающих от унылого полурабского жития…

И тут не будет преувеличением следующее утверждение: постсоветская система маленьких диктатур ощутимо пошатнулась впервые после развала СССР. Постсоветские лидеры со страхом думают о примере для своих народов. Ведь вдруг оказалось, что выбор все-таки есть. Ни огромные деньги, ни управляемые правовые, экономические и законодательные институты, ни ручные СМИ не в силах обеспечить власть навсегда.

Вероятно, первая глава сценария сериала о принятии братьев-славян в богатую и благополучную Украину, уже написана.

Николай ГОЛЕВ

историк, экономист, экс-замминистра финансов Украины, шеф-редактор журнала “Украина”

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