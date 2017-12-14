НАБУ проверит заявление Абромавичуса по Ложкину и Пасишнику

НАБУ проведет расследование по заявлению экс-министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичуса, которое он сделал в ходе судебного заседания по делу о давлении Андрея Пасишника на принятие решений

«В рамках расследования уголовного производства (по ч. 1 ст. 344 УК Украины вмешательство в деятельность государственного деятеля), которые было начато в феврале прошлого года, и в связи с новыми обстоятельствами – заявление Айвараса Абромавичуса в суде, для дачи показаний в ближайшее время будет вызвал экс-глава АП Борис Ложкин», – сообщил источник в НАБУ.

Как сообщали СМИ, Айварас Абромавичус заявил, что на назначении бывшего исполнительного директора НАК “Нафтогаз Украины” Андрея Пасишника заместителем министра экономразвития Украины настаивал лично Борис Ложкин, возглавлявший в тот момент Администрацию Президента Украины, сообщает Инсайдер.

Во время дачи показаний в суде экс-министр заявил, что 1 февраля во время совещания по спецсвязи позвонил лично Ложкин.

«1 февраля, около 16 часов… по спецсвязи звонил Ложкин. Разговор касался кадровых решений. В итоге он дал понять, что Администрация хочет, чтобы я назначил в том числе Андрея Пасишника на позицию заместителя министра. Я пытался апеллировать, что такими методами людей не назначаю на столь важные позиции, что это полностью противоречит моей кадровой политике. На что мне было сказано, что это придется сделать. В итоге я попросил освободить меня от занимаемой должности потому, что такие, в принципе, силовые методы ничего общего с проведением реформ не имеют», – заявил Абромавичус.



Ложкин заявление Абромавичуса никак не прокомментировал.

Напомним, что 3 февраля стало известно, что Айварас Абромавичус подал в отставку из-за резкой активизации блокирования системных и важных реформ в Украине. Тогда министр, в частности, обвинил заместителя председателя фракции БПП Игоря Кононенко в попытке “подмять” министерство под себя. Позже суд обязал Абромавичуса опровергнуть заявление о давлении со стороны Кононенко. Сам нардеп в этом деле имеет статус свидетеля.

24 февраля 2016 года детективами НАБУ было зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 344 УК Украины (вмешательство в деятельность государственного деятеля) по факту “незаконного влияния Андрея Пасишника” 25 января – 1 февраля 2016 года на министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичуса с целью занятия должности заместителя министра.

За матеріалами rupor.info