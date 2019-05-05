На встрече с Зеленским из парламентариев самым вменяемым был Новинский

ПЕРВЫЙ инсайд со встречи глав фракций с Зеленским «слил» известный отечественный блогер Михаил Чаплыга.

По его мнению, наиболее вменяемым и конструктивным на встрече с Зеленским был… Новинский! Блогер отметил, что глава фракции Оппоблока пытался урезонить «истеривших представителей» от БПП, НФ и Самопощи. При этом «даже повышал голос что б заткнуть этих товарищей. Новинский жестко требовал что бы не нарушалась конституция и… что очень важно для меня… настаивал не идти персону+на выборы по старому закону. Судя по косвенным слухам, Зеленский был сим весьма впечатлен и оценил степень вменяемости всех присутствовавших», написал Чаплыга.

Также он сообщил, что будущий президент «был удивлен открытым неуважением правящего большинства (их лидеры просто проигнорили встречу, хотя о встрече было известно за сутки. Видимо неделька с 14-го числа будет весьма жаркой…»

Напомним, что 4 мая Владимир Зеленский встретился с главами фракций ВР и обсудил дату инаугурации, а также, что по словам Вадима Новинского, прокомментировавшего ход встречи для журналистов, наступление мира в Украине и изменение избирательного законодательства.

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