На вкрадених українських частотах працюють російські медіа

У Криму на українських частотах відбувається пропагандистське мовлення російських чи проросійських ЗМІ, які фінансують чи контролюють органи безпеки РФ.

Про це заявила перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова під час презентації драфтового звіту, присвяченого порушенням і втратам у телерадіомовленні в АРК та м. Севастополі після анексії Криму.

«Порушення тривають, окупацією 2014 року все не закінчилось. Оголошують конкурси, і частотний ресурс, який належить Україні, використовують активно зокрема проти самої України», — зазначила Еміне Джапарова.

За її словами, першим кроком РФ з лютого — березня 2014 року було фактично відімкнення і глушіння сигналу української системи телерадіомовлення. «Першим кроком була ізоляція Криму від українських ЗМІ. Другий крок — це тиск на ті незалежні ЗМІ, які працювали у Криму. І цей тиск триває. За публічне оголошення, що Крим — Україна, можуть ув’язнити», — зауважила перший заступник міністра інформаційної політики. Еміне Джапарова зазначила, що до попереднього звіту увійшла вся інформація про втрати, а також перелік російських чи проросійських медіа, які користуються захопленими частотами, повідомляє Укрінформ.

«Публікація звіту — це відкриття другого фронту для захисту телерадіоінформаційного простору України, — наголосив голова Національної ради України з питань телебачення і радіо­мовлення Юрій Артеменко. — Вважаю, що цей документ може бути основою нових санкційних списків, фігурантами яких стануть російські псевдомедіа та їхні керівники. Оскільки внаслідок інформаційної окупації майже 2 мільйони громадян України, які проживають на півострові, були позбавлені права на вільний доступ та отримання достовірної інформації з різноманітних джерел». Він підкреслив, що з 2015 року разом з Мінінформполітики Нацрада «системно розвиває українське мовлення на підконтрольних і тимчасово окупованих територіях». І нагадав, що через російську анексію Криму 39 українських радіостанцій і 31 український телеканал повністю втратили змогу здійснювати мовлення на півострові, повідомляє Крим. Реалії.

За матеріалами ukurier.gov.ua

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