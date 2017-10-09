На вечеринке пластических хирургов Дима Коляденко подержался за самую большую грудь в Украине

Однако, эти две гигантские «прелести», диаметр каждой из которых составил около метра а вес 70 килограммов — творение не пластического хирурга, а кондитеров.

Торт в виде огромной женской груди был создан в честь 20-ти летнего юбилея одной из самых известных и авторитетных клиник Украины — киевской клиники «Ана-Космо».

«Конечно, в нашей клинике мы делаем буквально всё» – сказал главный виновник торжества, основатель клиники и ведущий пластический хирург Павел Денищук. – «Но по мировой статистике именно операции по увеличению груди остаются самыми популярными уже много лет. Вот мы и решили увековечить этот факт, сделав сладкий монумент главным женским прелестям!»

Кроме Коляденко, которого просто магнитом тянуло к огромной груди (кстати, она была деликатно «одета» в ажурный лифчик из белоснежной сахарной глазури), рядом с супер-бюстом весело фотографировались присутствующие на вечеринке в банкетном зале Hyatt многочисленные звезды и публичные персоны — Ольга Сумская с супругом Виталием Борисюком, телеведущие Соломия Витвицкая и Василиса Фролова, Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко, и даже неувядающие Светлана и Виталий Билоножки и певица Оксана Вояж с мужем.

Кроме торта, внимание всех гостей привлекал стенд с рукотворными женскими прелестями более человеческих размеров — силиконовыми имплантами различных форм и размеров. Присутствующие, независимо от пола и возраста, щупали и поглаживали их с нескрываемым интересом и удовольствием. Кстати, по словам Денищука, все больше в практику входят так называемые «умные» импланты, внутри которых размещается специальный микрочип с информацией о протезе, изменениях в нем и организме, которую можно «считать» без всякого хирургического вмешательства.

Но главным «явлением» вечера стала Ирина Билык, которая, не сдерживая чувств, со сцены выражала свое восхищение Павлу Денщику и всему персоналу клиники. Ее слова благодарности зал, состоявший преимущественно из прекрасных ухоженных женщин, для которых возраст явно ничего не значит, встречал бурными овациями. Клинике действительно есть, чем гордится: как сообщили организаторы, за 20 лет число преображенных клиентов перевалило за 22 тысячи! Просто целая армия красоты.

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