На радіо зросла кількість українських пісень

Про це заявив під час прес-конференції голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко, передає УНН.

“За загальним середнім показником, який ми досліджували чотири місяці (з листопада 2018 року по лютий 2019 року — ред.), кількість (в ефірі —ред.) української пісні на загальнонаціональних радіостанціях становить — 57%, це більше на 6% ніж минулого року”, — розповів Юрій Артеменко.

За його словами, найбільше україномовних пісень звучить в ефірах повністю українських радіостанцій або розмовних: “Країна ФМ” —100 %, ” UA: Українське радіо” — 100%,”Радіо НВ“ — 100%. Наздоганяють їх “UA: Радіо промінь” — 98%,” UA: Радіо культура“ — 89%.