На Полтавщині відкриють парк глиняних скульптур
Про це повідомляється на сайті Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішні.
Зазначається, що в експозиції буде представлено мистецькі роботи, які створили художники-керамісти з України, Білорусі, Молдови й Бразилії під час Міжнародного симпозіуму монументальної кераміки в Опішні, що тривав протягом червня-липня цього року.
Церемонія відкриття парку глиняних скульптур розпочнеться о 16.00 на подвір’ї музею-садиби.
За матеріалами ukrinform.ua