На Полтавщині відкриють парк глиняних скульптур

В четвер, 21 вересня, на території Меморіального музею-садиби філософа й колекціонера опішненської кераміки Леоніда Сморжа, що в селі Міські Млини неподалік Опішні на Полтавщині, буде відкрито парк глиняних скульптур “Філософія буття”

Про це повідомляється на сайті Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішні.

Зазначається, що в експозиції буде представлено мистецькі роботи, які створили художники-керамісти з України, Білорусі, Молдови й Бразилії під час Міжнародного симпозіуму монументальної кераміки в Опішні, що тривав протягом червня-липня цього року.

“Скульптури чудово доповнюють інтер’єр подвір’я. Кожен окремий твір унікальний, вражає насиченістю творчої думки, філософським підходом, викликає справжній захват і подивування”, – йдеться в повідомленні.

Церемонія відкриття парку глиняних скульптур розпочнеться о 16.00 на подвір’ї музею-садиби.

За матеріалами ukrinform.ua