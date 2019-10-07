НА МАНЕЖЕ ВСЕ ТЕ ЖЕ: КОВАЛЬЧУК ИЗ “УКРЭНЕРГО” ВСПОМНИЛ СТАРЫХ ДРУЗЕЙ

Власть в Украине формируется по одному принципу: если ты в обойме, то ты в обойме, своих не бросаем.

Так было при Кучме, так было при Ющенко, так было при Януковиче и Порошенко. Так продолжается при Зеленском. Громкие предвыборные заявления Зе-команды о приходе новых людей пока подтвердись только заведением в парламент бывших пресс-секретарей, сотрудников 95-го квартала и свадебных фотографов.

На деле на манеже остаются все те же. Правда, слишком одиозным персонажам приходится несколько уменьшать свои аппетиты, претендуя уже если не на портфель министра, то хотя бы на сохранение своей должности. Этим летом во время страстей вокруг назначения нового Кабинета министров, заявленного как новое технократическое и профессиональное правительство, в информационном пространстве мелькало имя некоего Всеволода Ковальчука, много лет крутившегося вокруг рынка энергетики и всего, что с этим было связано.

Ковальчука, занимавшего должность врио директора «Укрэнерго» в кулуарах и в СМИ называли реальным претендентом на пост министра энергетики. Ковальчук даже съездил в Трускавец, где рассказывал новым Зе-депутатам об особенностях энергорынка. Правда, потом в тех же СМИ всплыло много интересных фактов об этом эксперте и тема его назначения министром была прикрыта.

Свою успешную карьеру Ковальчук начал в 2004 году в аналитическом отделе НАК «Нафтогаз», где проявил себя как внимательный аналитик, которому со временем доверили важный участок работы: контроль над всеми тендерами «Нафтогаза». Обязанностью Ковальчука было взимать с каждого выигравшего тендер откат в размере от 10 до 50 процентов суммы тендера.

Часть этих средств исполнительный аналитик оставлял себе. Часть передавал наверх своим кураторам из сферы влияния Юрия Бойко. А этой работе Ковальчук развил в себе способности тонко чувствовать «что, где и почем». Он быстро понимал реальный рыночный расклад и реальную рыночную стоимость. Все данные о тендерах и откатах Ковальчук заносил в специальные таблички, о которых до сих пор вспоминают старожилы рынка.

В то время Ковальчук оброс полезными знакомствами, которые помогали и до сих пор помогают ему выруливать по жизни. Так Ковальчука заметили люди Юрия Бойко и Саши «Стоматолога» Януковича, которые в 2008-2010 году доверили ему важный проект по масштабной реконструкции энергосистемы Украины. Деньги из этого проекта прямо из хранилищ Всемирного банка шли в карман Ковальчука и его покровителей, оставляя в бюджете Украины только обязательства выплачивать кредит на более чем $200 млн. Кредит был оформлен на оператора магистральных электросетей НЭК “Укрэнерго”, а Ковальчук возглавил его сначала его тендерный комитет, а затем и всю компанию.

Для справки: практически ничего, что было заявлено в рамках проекта, в том числе – строительство и реконструкции трансформаторных подстанций и высоковольтных линий не было реализовано вообще или в срок. Размер чистой прибыли Ковальчука от этих тендеров и проектов составил около $400 млн.

Кстати, связанные с ним структуры продолжали деребанить все тендеры «Укрэнерго» вплоть до закупки бумажных полотенец для санитарных нужд НЭК. С таким интересным опытом Ковальчук совершенно искренне рассчитывал на то, что его, известного эксперта откатов и схематозов, назначат на должность министра энергетики. Но что-то пошло не так, и Ковальчук не стал министром. Более того, само министерство было трансформировано и объединило в себе энергетику и защиту окружающей среды.

В руководство министерства вошли люди из Офиса эффективного регулирования BRDO (министр Алексей Оржель, с 2006-го по 2014 годы работал в НКРЭКУ), собираются войти люди Юлии Тимошенко (на должность замминистра претендует экс- депутат “Батькивщины” Алексей Рябчин), руководитель нескольких проектов по ветроэнергетике Виталий Шубин, исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах и проектный менеджер офиса Нацинвестсовета при президенте Украины Константин Чижик. Более того, в последнее время активизировалось расследование по начатому в 2018 году против Ковальчука уголовному делу о хищениях в «Укрэнерго». Проверенные друзья Ковальчука – глава Киевской облгосадминистрации Михаил Бно-Айриян и сын начальника СБУ Крыма времен Януковича и нынешний начальник департамента экономической безопасности НЭК «Укрэнерго» Сергей Тоцкий пока не смогли помочь Ковальчуку.

Не смотря на то, что именно Тоцкий помогал Ковальчуку в реализации проектов солнечных электростанций, а записанные на его жену компании входили в сферу бизнес-интересов соратников Януковича братьев Клюевых. Но Ковальчук примечателен умением не только поддерживать старые. Но и заводить новые знакомства и новых покровителей. Среди его новых друзей Оксана Маркарова, ухитрившаяся в зеправительстве сохранить пост министра финансов, который она получила еще при Гройсмане.

В Минфин Маркарова пришла после скандального Александра Данилюка, который о сих пор не может определиться, хочет ли он работать в правительстве или нет. В Минфине Маркарова с 2015 года, она пришла туда заместителем Наталии Яресько. До этого Маркарова работала в компании “ИТТ-инвест”, совладельцем которой является ее муж Данил Волынец. Репутация самой Маркаровой относительно чиста, весь компромат связан с бизнесом ее мужа. Есть информация, что Маркарова с супругом неплохо заработала на ликвидации “Актив-банка”, который ранее принадлежал братьям Клюевым, а позже был продан “ИТТ-инвест” – банк был признан неплатежеспособным, но есть обоснованные подозрения, что средства были попросту выведены.

В этот период Маркарова завела хорошие отношения с Клюевыми и их людьми. Именно к Маркаровой Ковальчук обратился за поддержкой, ведь уголовное дело против него набирает обороты и 5 сентября в помещении НЭК главное следственное управление Нацполиции в Киевской области провело масштабный обыск. Понятно, что речь о должности министра уже не идет, Ковальчуку важно уже хотя бы остаться на своем посту в «Укрэнерго». Поэтому он попросил о содействии Маркарову, которую хорошо знает лично и которой, судя по всему, доверяет новая власть. Есть информация, что он передал главе Минфина $3 млн, которые она получила за поддержку его кандидатуры на должности директора НЭК уже без приставки и.о.

Судя по всему, новые власти не собираются прикрывать старые схемы, а хотят лишь лигитимизировать их в глазах западных партнеров. Которые очень не любят, когда миллиардные проекты ведут люди с открытым уголовным делом и в статусе «исполняющих обязанности». Примеры, когда «люди Маркаровой» занимают хорошие посты уже есть: министром соцполитики стала советник Маркаровой Юлия Соколовская. Сможет ли Ковальчук удержаться на должности и поможет ли ему старая дружба с Маркаровой, покажет время.

По материалам “БАГНЕТ”