На Київщині вкрали… райдержадміністрацію!

Децентралізаційний дерибан почався: у Переяслав-Хмельницькому «освоїли» будинок РДА

Внутрішній світ деяких «обранців» влаштований дуже оригінально. Таким чином, що передбачає забруднення будь-якого позитивного процесу. Як виявляється, навіть у децентралізації деякі місцеві «політики» побачили механізм привласнення ласих шматків державного майна.

Найбільш спритні діють на випередження. Приміром, нещодавно креативні депутати Переяслав-Хмельницької районної Ради примудрились «відкусити» у держави… будинок місцевої райдержадміністрації! Яка, звичайно, після завершення адмінреформи, зникне, але сьогодні ще є реальною державною установою. На балансі якої – будинок, гаражі та інші споруди у центрі міста. Утримання – за рахунок держбюджету.

Але «обранці» які мислять перспективами чогось урвати, напружили мізки вже зараз. На предмет питання, хто перший хапне розкішний об’єкт, коли з нього виїдуть сьогоднішні мешканці. Земля під будинком належить, зрозуміло, міській раді, тож принцип «все оно советское, все оно мое», був згаданий миттєво.

Ця радянська формула, яка для частини нинішнього політикуму залишається цілком актуальною, значно посилила когнітивні функції місцевої «політичної еліти» – у виконавчому апараті районної Ради почалося напівістеричне піднесення у передчутті багатообіцяючої перспективи «освоєння» єдиного «нічийного» (себто – державного) будинку в цій частині архітектурного ансамблю. Бо решта споруд поряд (а їх три, що були зведені ще урядом УРСР до 300 річчя липового об’єднання України із Росією) вже давно знаходяться у приватній власності.

В результаті великої державницької розумової праці була видумана груба, але надійна «схема».

25 липня 2017 року в сесійну залу вноситься питання про те, щоб доручити заступнику голови районної ради Бугаєнку, вивчити питання приналежності споруди РДА, підготувати можливий проект пакету документів та внести їх на розгляд постійних комісій ради. За це й проголосували депутати. А далі – «по-бєспрєделу». Голова районної ради Петро Качкалда підписує документ, що депутати доручили провести реєстрацію будівлі на районну раду, наївно «переплутавши» суть питання, за яке голосувала рада. «Підготувати інформаційну довідку» дивним чином перетворилось на «провести реєстрацію».

Саме цікаве, що до 25 липня 2017 року в РДА ходили жінка, яка фотографувала крило, де сидить керівництво районної ради. Зі слів тоді керівника виконавчого апарату районної ради, екс-регіонала Юрія Клименка (який постійно випливає у корупційних скандалах в районі), вона оцінює вартість майбутнього ремонту, бо по стінах пішли тріщини. В результаті Петро Качкалда отримує і витяг і свідоцтво на будівлю.

Пізніше депутати поцікавились, звідки узялись гроші на реєстрацію? На наступній сесії, 22.12.17 року заступник голови районної ради Іван Бугаєнко відповів обранцям, щоб вони не хвилювались, адже реєстрація коштує копійки – якихось 2000 гривень. Але така сума із районного бюджету не виділялась! Отже, стає зрозуміло, що керівництво Ради оплатило реєстрацію із власного гаманці. Що вказує на зацікавленість «батьків міста» у скорішому освоєнні державної будівлі.

На користь цього припущення свідчить і те, що голова Ради звернувся за отриманням свідоцтва про реєстрацію приміщення РДА на Райраду, до приватного реєстратора Домарацького (з яким пов’язують реєстрацію документів скандально відомої ТЕЦ у Переяслав-Хмельницькому). А не до державних реєстраторів, які, до речі, працюють на першому поверсі…

І 22 грудня 2017 року вноситься питання про взяття на баланс приміщення РДА, гаражів та двору. Депутати проголосували, хоча голова адміністрації не вносив клопотання з проханням прийняти районній раді на баланс приміщення, де він із своїм апаратом досі перебував. Як кажуть, деталями не «заморачувались».

Але локальний скандал таки стався. Один з депутатів наївно поцікавився, на підставі чого Рада приймає на баланс споруду, якщо земля під нею не знаходиться в оренді райради і належить місту? У відповідь наступник голови райради Іван Бугаєнко (той самий, якому було доручено вивчити питання і «підготувати можливий проект»), радісно повідомив, що ці «дрібнички» вже не мають значення, бо фантомні 2000 грн заплачені за цілком реальне свідоцтво.

Показово, що з будівлею РДА відбуваються метаморфози у вигляді встановлення ззовні та всередині засобів відеоспостереження. Дозволу на це в державній установі – РДА – ніхто не давав. Витрати на ці роботи Рада не передбачала, тож, вірогідно, «освоєння» споруди іде знов-таки за особистий кошт ініціаторів цього маленького акту рейдерства.

Мета його прозора, як нові вікна, що почали встановлювати у своїх кабінетах очільники місцевої Ради теж за незрозумілі кошти. Бо коли поняття району в процесі децентралізації також зникне, запуститься процес ліквідації районної ради. І, звичайно, саме нинішні керівники району очолять цей непересічний етап реформи. Під час якого приміщення адміністрації у центрі міста із вартістю в 1,5 млн грн. можна, за старими схемами перекинути на якесь комунальне підприємство і тихо приватизувати, як це сталось із двома сусідніми будинками на центральній площі міста.

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