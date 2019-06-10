На чем сэкономить, чтобы снять комнату в Киеве недорого?

Киев – красивый крупный город с большим количеством достопримечательностей. Ежегодно десятки тысяч туристов посещают город для того, чтобы познакомиться с его историей и увидеть что-то новое.

Конечно, на время отпуска каждому туристу необходимо найти подходящее жилье и в большинстве случаев таким вариантом становится съемная комната или квартира. Это же касается и тех, кто давно живет или планирует переехать в город. Но цены на арендуемое жилье в Киеве – отнюдь не низкие, и каждый должен знать, как можно существенно сэкономить при поиске жилья.

Жилье без ремонта

Конечно, жить в хорошо отремонтированной комнате с качественной мебелью намного приятнее, чем в комнате без ремонта. Но если рассматривать это с другой точки зрения, то это отличный способ сэкономить.

Для людей, которые приехали в Киев на время, не станет большим испытанием пожить в жилье без ремонта несколько дней или недель, особенно учитывая то, что сэкономленные деньги можно потратить на дополнительные развлечения или посещение большего количества достопримечательностей.

Для тех же, кто планирует снять комнату на долгий срок – это не просто способ экономии, а возможность оформить жилье под себя. Можно договориться с арендодателем о том, что квартиросъемщик сделает косметический ремонт в счет оплаты аренды за один или несколько месяцев.

Разница в цене между квартирой или комнатой с ремонтом и без может может быть огромной, вплоть до уменьшения цены в несколько раз.

Согласитесь пожить вдали от центра

Удаленность от центра или ключевых веток метро играет огромную роль в формировании цены на аренду жилья. Для тех, кто согласится жить не в центре города, а ближе к его окраинам, цена может стать ниже в 2-3 раза. Конечно, удобнее жить вблизи всех главных достопримечательностей и развлечений, но если бюджет ограничен, то это отличный способ сэкономить.

Сэкономленные деньги можно частично тратить на поездки на такси, что существенно сократит время передвижения по городу и даст шанс посетить все запланированные места. А если имеются водительские права, то можно взять в аренду машину и путешествовать самостоятельно.

Попробуйте спросить знакомых

Большинство людей, а особенно туристов, которые ищут комнату или квартиру в Киеве, обращаются в риэлторские агенства. Это удобный вариант, так как риэлторы предложат все подходящие варианты с учетом запросов клиента. Но не стоит забывать о том, что часто эти агенства берут комиссию, которая может достигать 100% стоимости аренды жилья за месяц.

Если лишних денег на риэлторские услуги нет, то можно спросить у знакомых. Возможно, кто-то из них или их друзей, родных сдает комнату недорого в Киеве. Иногда случается и так, что знакомые могут пустить пожить на безвозмездной основе или за символическую плату, так что первым делом стоит обращаться к знакомым, а в случае неудачи штрудировать сайты объявлений и агенства.

Торгуйтесь!

При съеме жилья у частных лиц можно, и даже нужно торговаться. Многие арендодатели готовы сделать скидку порядочным квартиросъемщикам. Не стоит начинать разговор сразу со слов о скидке, нужно понять, нравится ли комната и готов ли арендатор ее снять. Если же все условия устраивают, то можно плавно подвести разговор к снижении стоимости жилья.

Чаще всего уступают в цене в тех случаях, когда жилье снимается на долгий срок, например, на несколько месяцев или лет, но и туристам не стоит отказываться от этой идеи экономии.

При правильном подходе к поиску подходящего жилья можно не только хорошенько сэкономить, но и найти тот вариант, который устроит по уровню комфорта.

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