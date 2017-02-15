Министр юстиции ошибается, говоря о “неконституционности” попытки отставки Гройсмана

Эксперт венецианской комиссии Марина Ставнийчук на своей странице в facebook прокомментировала ситуацию с инициативой фракции «Батькивщина» об отставке премьер-министра

Как известно, постановление было зарегистрировано в аппарате Верховной Рады и даже опубликовано на официальном сайте парламента, однако через несколько часов таинственным образом оттуда исчезло. Причину этой странности взялся объяснить министр юстиции Павел Петренко, который заявил о том, что инициатива отставки Гройсмана с поста руководителя правительства неконституционна.

В связи с чем юрист-конституционалист Марина Ставнийчук провела для Петренко, как она выразилась, правовой «ликбез». В частности, политик отметила:

«Во-первых, и это главное, – когда правительство сформировано с абсолютным нарушением Конституции Украины, то невозможно в нормальном государстве, при инициативах по его отставке ссылаться на Конституцию. Достаточно напомнить, что в апреле прошлого года не было коалиции депутатских фракций, которая согласно части восьмой статьи 83 Конституции Украины, вносит предложения Президенту Украины относительно кандидатуры премьер-министра и других кандидатур в состав правительства. Нет этой формализованной с требованиями Основного Закона коалиции и сейчас.

Во-вторых, в связи с этим, в данном случае не может применяться статья 87 Конституции Украины. Это – к болтовне о 150-ти нардепах, инициативах президента, невозможности ставить вопрос об ответственности правительства на протяжении года после одобрения его программы и тому подобного.

В – третьих, часть вторая статьи 115 Конституции предоставляет право чиновникам заявлять о собственной отставке. Но часть третья этой же статьи без ссылок и ограничений указывает, в частности, на то, что отставка премьера влечет за собой отставку всего состава правительства. А пункт 12 части первой статьи 85 Основного Закона дает право именно парламенту решать этот вопрос.

Поэтому, когда министр юстиции без зазрения совести утверждает, что “вообще такое экзотическое постановление об отставке премьер-министра без отставки правительства не является конституционным и находится вне конституционного поля “, ссылаясь на правомерность снятия аппаратом парламента проекта, внесенного депутатами, то я понимаю одно: этот министр не читает и не знает Конституции Украины. Ну и в конце-концов, снять постановление с регистрации аппарат парламента не может. Закон Украины о Регламенте Верховной Рады этого не позволяет» – резюмирует Марина Ставнийчук.

По материалам “Рупор“

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