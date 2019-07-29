Микрозаймы ― плюсы краткосрочного кредитования

Для каких целей и как правильно брать микрокредит. В чем отличия от банковских займов.

Микрозаймы ― краткосрочные кредиты, которые выдают МФО. Микрофинансовые организации занимаются кредитованием физических лиц, предлагая деньги на короткий период под проценты больше, чем в банках. Почему же эти организации столь популярны, ведь за микрокредиты приходится переплачивать? Давайте разбираться.

Демократичные требования к заемщикам

МФО кредитуют украинских граждан, которые имеют паспорт, идентификационный номер, и также старше 18 лет. В принципе, это и все требования к заемщикам. Компании демократичны в отношении лиц, которые не работают или работают неофициально. Шанс получить микрокредит имеют и студенты, и мамы в декрете, и пенсионеры (верхний возрастной предел у каждой организации свой).

У вас печальная кредитная история? Вы все-равно можете рассчитывать на заемные деньги. МФО более чем лояльны к клиентам с «подпорченной» кредитной репутацией. Микрофинансовые организации одобряют примерно четыре из пяти заявок. Что может послужить поводом для отказа в займе?

Слишком большое количество просроченных кредитов.

В анкете указаны ложные данные.

Отсутствие требуемых документов.

Не соответствие возрастным требованиям.

Наличие открытых займов в выбранном МФО.

Полное отсутствие дохода.

Простота оформления

Микрозайм можно оформить, сидя дома. Как правило, МФО работают онлайн и притом круглосуточно. То есть деньги выдаются даже ночью.

Весь процесс кредитование не займет и получаса. Вам нужно заполнить заявку, отправить сканы документов и подождать решения банка. При положительном ответе сумма, которую вы заказывали, «упадет» на карту через пару минут.

Из документов вам потребуется только паспорт и идентификационный код. Никаких справок, в том числе и о доходах, не нужно. Также вы обойдетесь без поручителей.

Кредиты без процентов

Существенное преимущество микрофинансовых организаций перед банками ― беспроцентные займы. Что это значит? Первый кредит вам выдается без комиссии либо под 0,01% или 0,1%. По правде сказать, не все МФО так балуют начинающих заемщиков. Однако, их меньшинство.

Скидки

Чтобы порадовать постоянных клиентов, компании разрабатывают интересные программы лояльности. У каждой МФО она своя, но общие черты у всех бонусных систем такие:

бонусы выдаются за то, что вы берете и выплачиваете займы;

накопленные бонусы позволяют увеличивать сумму займа и уменьшать % ставку.

Это далеко не все преимущества микрофинансовых учреждений. Однако и этих достаточно, чтобы оценить выгоды сотрудничества.

Залиште свою думку!