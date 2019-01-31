Музыка на свадьбе: важные советы

Гвалт веселых голосов, развлекательные конкурсы и вкусные кушанья – не единственные спутники отличного свадебного вечера. Без красивой, правильно подобранной мелодии невозможно провести ни один танец. К тому же музыкальное сопровождение играет роль расслабляющего фона, способного настроить на позитивный лад и поднять настроение гостям.

Как правило, молодожены заранее согласовывают с музыкантами и ди-джеями подборки песен и композиций для своего торжества. В конце концов, это один из самых важных дней в жизни пары, и он должен быть идеален во всем.

Брачная церемония

Когда речь заходит о выборе музыкальных произведений для свадьбы, редко кто задумывается о самой брачной церемонии. А ведь она не менее важна, чем развлекательный банкет.

Обычно пары решают лишний раз не испытывать судьбу и останавливаются на привычном слуху марше Мендельсона. Однако если вы хотите выделиться и провести свадьбу не совсем традиционно, необычной изюминкой свадьбы, помимо оригинальной тематики, могут стать следующие композиции:

В. Р. Вагнер, «Свадебный марш»;

В. А. Моцарт, «Маленькая ночная серенада»;

С. С. Прокофьев, «Сказ о каменном цветке»

и другие великолепные произведения.

Конкурсы, танцы, свадебный банкет

Чтобы определиться с музыкальным фоном развлекательного вечера, составьте список наиболее важных моментов, для которых следует выбрать особенно яркие и завораживающие мелодии. Для них идеально подойдут ваши любимые песни, пропитанные светлой радостью и нежной любовью. Это ваш вечер, и он должен запомниться вам каждым своим элементом, в том числе и музыкой.

Самые значимые моменты праздника:

букет невесты;

первый танец молодоженов;

подача торта;

вручение и открывание подарков.

И другие события, которые вы сочтете нужными внести в этот список.

Подборка музыки для танцев требует не менее ответственного подхода. Отнеситесь к вкусам гостей с уважением. Выбранные вами песни никого не должны напрягать, а потому лучше остановиться на позитивных и легких композициях с четко заданным ритмом. Они могут быть отечественными и иностранными, медленными и зажигательными. Их главная задача – заставлять гостей пускаться в пляс и обеспечивать хорошее настроение.

Также не забывайте о танце с родителями. Их вкусовые предпочтения обязательно должны быть учтены при выборе мелодии.

Следуя этим советам, вы угодите всем – и приглашенным, и второй половинке, и, конечно же, себе.

Большой выбор музикантов:

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