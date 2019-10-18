Чому грип так швидко змінюється і чим страшні епідемії

Один з найстрашніших вірусів – це звичайний грип. За даними ВООЗ, щорічно він забирає від 250 до 500 тисяч життів, а в деякі роки – мільйони. Наймасштабніша епідемія грипу – знаменита Іспанка 1918 року, яка скоротила населення нашої планети. Як відомо, від грипу треба робити щеплення щороку, адже щороку до нас приходить новий його різновид. Але і вакцини не дають гарантії того, що ваш організм протистоїть перед вірусом.

Унікальність вірусу грипу

Вірус грипу дуже швидко поширюється і розмножується. Це веде до безлічі мутацій в їх генах. Існують два типи поверхневих білків вірусів грипу: гемаглютиніни (Н) і нейрамінідази (N). За їх типам дають назви різним штамів вірусів грипу, кожен з них має унікальний код. Наприклад, свинячий грип вірусологи називають H1N1, пташиний – H5N1. Виділяють три типи вірусів: А, В і С. В даний час виявлено понад 2000 варіантів вірусу грипу, і кожен вірус продовжує невпинно змінюватися. Прогнозувати видозміна грипу можливо (що зараз і відбувається) але немає ніяких гарантій, що вірус не вийде з-під контролю, крім того, мутації відбуваються на стільки блискавично, що створені вакцини швидко застарівають.

Пандемії, які вбивають мільйони

Всі найбільші пандемії грипу ХХ століття викликалися мутаціями, коли штами, які утворювалися з різних видів організмів, наприклад з птахів, свиней, перемішувалися і давали щось нове, з чим організм людини раніше не стикався і не міг адекватно впоратися. Так, Іспанський грип 18-го року (штам H1N1) забрав життя близько 50 мільйонів чоловік – більше, ніж чисельність населення України! Азіатський грип (штам H2N2) 57-го року забрав 70 тисяч чоловік, Гонконгський (H3N2) 68-го року – 34 тисячі. Під час пташиного грипу (H5N1), який вирував з 2003 по 2008 рік, загинуло 360 осіб, а свинячий грип (А / H1N1) 2009 року забрав життя 2600 людей.

До чого нам варто готуватися?

Як відомо, Всесвітня організація охорони здоров’я випустила Глобальну стратегію з грипу на 2019-2030 рр. Її мета – в попередженні сезонного грипу, перешкоди передачі грипу від тварин людині і підготовці до наступної пандемії грипу. Крім того, ВООЗ опублікувала доповідь, в якій повідомляється, що нова пандемія може вбити десятки мільйонів людей. За минулу 100 років швидкість поширення пандемії багаторазово зросла. Щодня мільйони людей переміщаються на літаках з континенту на континент протягом лічених годин. Отже, віруси-вбивці можуть поширитися по всій планеті всього за 36 годин і погубити більше людей, ніж знаменита Іспанка. Передбачається, що національні системи охорони здоров’я бідних країн впадуть і не зможуть впоратися з хворобами. Щоб попередити такий результат, пильно вивчають мутацію вірусів, намагаються спрогнозувати як саме вони можуть трансформуватися.

У цьому сезоні в Україні і по всій Північній півкулі будуть циркулювати чотири види вірусу грипу: A / Brisbanel 02120 1 S (H1N1) pdm09; A / Kansasll4l2017 (H3N2); B / Coloradol06l2017 (лінія B / Victoria / 2l87); B / Phuketl3073l2013 (лінія B / Yamagata / l6 / 88). Найнебезпечніші з них – віруси типу А. А ось останній зі списку – малоймовірний.

За прогнозами, в країні перехворіє кожен шостий українець – більш ніж на мільйон чоловік більше, ніж у минулому році. У зоні ризику – люди похилого віку, діти, вагітні та люди з серйозними хронічними захворюваннями. У минулому році грип забрав життя 64 українців, серед них 17-діти.

За матеріалами grippua.com.ua

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