Монополизм на рынке электроэнергии делает политическое влияние Ахметова гипертрофированным, считает политолог Петр Охотин

Этот монополизм имеет не только экономические последствия.

«С 1 июля Ринат Ахметов получил фактически монопольное положение на рынке электроэнергии для предприятий, отмечает Охотин. – Антимонопольный комитет не увидел в новой системе работы рынка электроэнергии никаких нарушений, потому что рассматривает рынок для населения и для предприятий как единый. Но поскольку потребности населения закрываются дешевой электроэнергией Энергоатома, украинские предприятия оставили один на один с аппетитами Ахметова, и эти аппетиты растут. В связи с удорожанием электроэнергии уже пересматривают тарифы и цены водоканалы, электротранспорт, производители хлеба и многие другие. «С 1 июля Ринат Ахметов получил фактически монопольное положение на рынке электроэнергии для предприятий, отмечает Охотин. – Антимонопольный комитет не увидел в новой системе работы рынка электроэнергии никаких нарушений, потому что рассматривает рынок для населения и для предприятий как единый. Но поскольку потребности населения закрываются дешевой электроэнергией Энергоатома, украинские предприятия оставили один на один с аппетитами Ахметова, и эти аппетиты растут. В связи с удорожанием электроэнергии уже пересматривают тарифы и цены водоканалы, электротранспорт, производители хлеба и многие другие.

Но этот монополизм имеет не только экономические последствия. Возможность фактически вручную устанавливать цены на электроэнергию для любого потребителя чрезвычайно увеличила политическую влиятельность Ахметова. Когда к нему на поклон за скидками ходят хозяева всех крупнейших потребителей электроэнергии страны, можно спокойно обойтись даже без своей фракции в парламенте. На этом фоне мифический рост влиятельности Коломойского – просто детские игры.

Ахметов уже сегодня отказывается продавать электроэнергию по дешевому ночному тарифу, заставляя потребителей платить по максимальному тарифу. Средний бизнес, например, производители молока, хлеба, боятся публично говорить об этой проблеме и вынуждены покупать дорогую электроэнергию, чтобы не получить еще выше тариф. Так ка они полностью зависят от ДТЭК.

Такое влияние, как минимум, не уступает премьер-министру. Но скорее выше. Ведь не за горами местные выборы, и только Ахметову решать, подкосить ли шансы того или иного мэра на переизбрание резким повышением тарифов водоканалов и цен на проезд в трамваях и троллейбусах.

Если раньше Нацкомиссия по регулированию рынка электроэнергии могла ограничиваться рентабельностью электростанций, то теперь в Украине действует якобы свободный рынок. Но на нем существенную роль играют только один игрок – ДТЭК, так как два других Энергоатом и Укрэнерго обеспечивают население, а реальный сектор экономики отдан на растерзание человеку, чьё политическое влияние незаметно вырастает до гипертрофированных размеров».

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