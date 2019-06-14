MONATIK: всеукраинский тур короля поп-музыки

За последние годы популярность Дмитрия Монатика достигла критической отметки: его концерты посещают тысячи людей, а наиболее удачные клипы собирают десятки миллионов просмотров на YouTube.

Для всех фанатов у нас прекрасные новости: этим летом планируется всеукраинский тур с новым альбомом Love It РИТМ: Monatik посетит 10 крупнейших городов страны, где будет выступать с новыми песнями и старыми хитами, которые уже успели завоевать сердца миллионов.

Его песни ассоциируются с жизнерадостностью и упорством, а строки текстов вызывают лишь светлые мысли. Стоит ли посетить концерт? Однозначно, если хотите получить взрывной заряд эмоций и яркие впечатления от увиденного. Несмотря на популярность, Дима очень скромный и добрый человек, который не страдает звездной болезнью. Это одна из причин, почему его так сильно любят молодые люди в Украине и за ее пределами.

Где и когда будут концерты

Всеукраинский тур начнется в июле и закончится в сентябре. Вот список городов и дат, когда будут проходить выступления:

Днепр, 21 июля, стадион «Метеор». Начало в 20:30, но занимать места можно будет уже с 18:00. Старайтесь прийти пораньше, чтобы не толпиться у входа. Одесса, 30 июля, стадион «Спартак». В этом городе особенно тепло относятся к творчеству Монатика, так что атмосфера будет что надо. Харьков, 1 августа, стадион «Металлист». Харьковчане и гости первой активно раскупают билеты на шоу, так что поспешите! Кривой Рог, 18 августа, «Стадион шахты Октябрьская». Черкассы, 24 августа, «Центральный стадион». Здесь средняя стоимость билетов чуть ниже, чем в других городах Украины, что будет отличной новостью для фанатов. Полтава, 25 августа, «Стадион Ворскла». Родина украинского литературного языка сможет насладиться масштабным выступлением Монатика, но билеты стоит покупать заранее, если хотите успеть занять лучшие места. Винница, 4 сентября, «Центральный городской стадион». Запорожье, 14 сентября, «Славутич-Арена». Мариуполь, 17 сентября, «Стадион им В. Бойко». Херсон, 20 сентября, стадион «Кристалл».

Все концерты, без исключений, начинаются в 20:30 по киевскому времени. Доступ к фан-зоне разрешен детям и подросткам старше 12 лет. Вход для малышей до 6 лет бесплатный. Как показывает практика, во время выступлений Монатик умеет взрывать публику, так что вас ожидает неиссякаемая буря эмоций вплоть до последней минуты.

Стоимость билетов варьируется от 349 до 449 гривен в зависимости от города. Спешите бронировать лучшие места, чтобы получить максимум удовольствия от выступления украинского короля поп-музыки!

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