Мінкульт в облозі: громадськість наполягає на чесних виборах гендиректора Лаври

Скандал із проведенням конкурсу на посаду гендиректора “Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника” може перерости у протистояння.

Першого вересня о 13.00 біля Мінкульту почнеться мітинг громадських організацій з вимогою розблокувати роботу конкурсної комісії і провести чесні та прозорі вибори.

Під час прес-конференції, що пройшла в агенції «Укрінформ» за ініціативою ГО «Всеукраїнська люстрація», глава конкурсної комісії Олександр Федоренко та інші члени комісії заявили, що є загроза прозорому призначенню нового директора. Як відомо, засідання конкурсної комісії було зірване через неявку її членів, які є представниками міністерства культури. Причому представникам громадськості обіцяли провести наступне засідання 1 вересня, однак потім Мінкульт офіційно повідомив, що дата наразі невідома.

Одразу після зриву засідання член конкурсної комісії, засновник Фонду «Рідна країна» Микола Томенко заявив, що проведення конкурсу свідомо намагаються зовсім зірвати: «Якщо три представника від заповідника і два представника від громадських організацій прийшли на засідання, а три представника від Мінкульту не прийшли, не надавши комісії жодних пояснень, то це – генеральна лінія Мінкульту, в тому числі й уряду взагалі.

Важко знайти якесь пояснення, чому уповноважені представники конкурсної комісії Міністерства культури не виконують законів. Наскільки я розумію, вони хотіли б призначити свого керівника заповідника, але голосів для цього в них бракує»

– заявив Микола Томенко.

Голова конкурсної комісії Олександр Федоренко під час прес-конференції в Укрінформі заявив про намір провести засідання комісії 1 вересня, адже наразі більшість членів комісії готова працювати.

«Завтра, першого вересня, ми закликаємо всіх представників громадськості прийти на 14.00 у приміщення Міністерства культури по вулиці Івана Франка, 16 і підтримати комісію у прагненні визначити директора заповідника чесним неупередженим шляхом»

– зазначив Федоренко. Він підкреслив – якщо на засідання комісії 1 вересня не з’являться члени комісії, котрі були відсутні на попередньому засіданні, то комісія буде звертатися до міністра культури Євгена Ніщука з проханням замінити цих членів комісії.

До таких кроків членів комісії підштовхує розуміння, що Мінкульт має власний погляд на подальшу долю Лаври і буде всіляко проштовхувати на посаду потрібну чиновникам людину. Для цього затягується час, бо термін контракту нинішнього заповідника – професора-історика Любомира Михайлини спливає буквально днями. «У нас склалася практика, що і міністерства, і державні компанії очолюють так звані виконуючі обов’язки. Сьогодні є інформація про те, що чинного директора «Лаври» (Любомира Михайлину – ред.) звільнили. Тобто з 5 вересня, коли в нього закінчується контракт, уже є наказ про його звільнення. Як юрист я розумію, що буде далі: комісію або будуть спробувати розпустити, або розтягти її роботу на невизначений термін. І таким чином 6 числа ми можемо отримати наказ, що якась людина призначена виконуючим обов’язки, і він буде працювати до безкінечності», – зазначив Федоренко.

Таким чином, наголосив він, якщо гендиректор заповідника буде обраний не за конкурсом, а буде призначена стороння особа поза конкурсом, «що буде далі відбуватися в заповіднику ніхто не може гарантувати».

Нагадуємо – початок роботи конкурсної комісії призначено на 14.00 першого вересня. Громадські організації, які спостерігають за цим процесом, заявляють, що не дозволять Мінкульту маніпулювати долею української святині. Тому о 13-й годині вони збирають мітинг біля приміщення Мінкульту (вулиця Івана Франка, 16).

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