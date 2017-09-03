Мінкульт хоче «прихватизувати» Лавру

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Спроби Міністерством культури України зірвати діяльність конкурсної комісії.



04.09.2017 о 14.00 в будинку Мінкультури відбудеться чергове засідання комісії по добору Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (далі – Заповідник)

Як ми бачимо з попередніх засідань (30.08.2017 та 01.09.2017), Мінкультури намагається зірвати проведення конкурсу шляхом незабезпечення явки членів конкурсної комісії, яких делегувало Мінкультури: Романа Усенко, Володимира Купрія, Юрія Соболя. Крім того на засідання не з’явився один представник від громадських організацій – Інеш Кдирова. Натомість, Міністерство культури України всіляко намагається блокувати та чинити тиск на роботу легітимної конкурсної комісії не допускаючи до залу засідань членів конкурсної комісії, самих претендентів на посаду генерального директора Заповідника та громадськості, та не транслюючи самого засідання, при цьому залучає службовців Національної Гвардії України та Національної поліції, що є грубим порушенням:

п.3 ст.21(2) ЗУ «Про культуру» «проведення конкурсного добору, а також роботу конкурсної комісії забезпечує Міністерство культури» ;

; п.6 ст.1 затвердженого Положення «…про діяльність і роботу комісії…» «…у разі необхідності до персонального складу конкурсної комісії можуть вноситися зміни»;

п.9 ст.1 Положення «Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення роботи конкурсної комісії забезпечує Мінкультури».

Також зазначимо, що Мінкультури не пояснило причин не забезпечення явки делегованих ними представників, їхню відсутність, та не проведена заміна членів комісії відповідно до вимог Закону. За словами секретаря комісії Юлії Пиндиківської, вона відсторонена від посади секретаря, але ким, коли і в який спосіб відмовляється пояснювати.

Мінкультури в особі керівництва та делеговані ними працівники вчиняють дії, які кваліфікується статтями кримінального кодексу та мають ознаки злочину:

Ст.364 Зловживання владою або службовим становищем (умисні дії з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди);

Ст.367 Службова недбалість (невиконання або неналежне виконання особою службових обов’язків).

Крім того, подібним шляхом (шляхом не забезпечення явки 2/3 конкурсної комісії), без проведення на законних підставах та у законний спосіб конкурсів в інших установах та організаціях сфери культури (Заповідники «Стара Умань», «Чернігів стародавній», заповідник в Глухові та інші) Міністерством культури України зараховано на посади керівників осіб, які на конкурс не подавалися, тобто, така практика в Мінкультури є сталою.

Сьогодні громада, небайдужі громадяни, вимагатимуть від цих посадових осіб належне виконання своїх обов’язків у діяльності конкурсної комісії та вимагатиме притягнення їх до кримінальної відповідальності.

ЗАПРОШУЄМО ВСІХ НЕБАЙДУЖИХ ГРОМАДЯН, ПАТРІОТІВ УКРАЇНИ, НАЦІОНАЛІСТІВ, ПРЕСУ, ЗМІ, ГРОМАДСЬКИХ ДІЯЧІВ, ПОЛІТИКІВ, НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ, БОРЦІВ З НЕЗАКОННИМИ ЗАБУДОВАМИ, МОРАЛЬНИХ АВТОРИТЕТВ НАЦІЇ ДО ЗАСІДАННЯ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ.

НЕ ДАМО ЗНИЩИТИ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКУ ЛАВРУ.

МЕТА ЧИНУШ – АКТИВІЗАЦІЯ НЕЗАКОННОЇ ЗАБУДОВИ БУФЕРНОЇ ЗОНИ ЗАПОВІДНИКА ТА «ЧИСТКА» АРХІВІВ.

Олександр Куліковський

в.о. Голови «Всеукраїнська люстрація»

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