Міністр культури Ніщук влаштував у Лаврі кадровий спектакль. У заповіднику назріває бунт

Мінкультури зірвало конкурс на посаду гендиректора Лаври та всаджує в це крісло свою «сіру конячку». В Києво-Печерській Лаврі настало двовладдя.

Сьогодні, 5 вересня, о 16.00 відбудуться збори колективу Києво-Печерської Лаври з приводу того, що у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику призначено два в.о. гендиректора.

Один – Овчар Олександр Михайлович, діючий перший заст.гендиректора , призначений 4 вересня ц.р. наказом гендиректора Михайлиною Любомиром Павловичем та вступив у свої обов’язки з 5 вересня ц.р.

Другий – Рудник Олександр Володимирович , призначений з 5 вересня ц.р. наказом Мінкультури.

Сьогодні, о 12.00 міністр культури України Нищук Є.М. та його заступник Мазур Т.В. представили Рудника О.В. колективу Лаври, але на запитання працівників колективу – за якою нормою закону відбулось це призначення, відповіді не послідувало.

Нагадаємо, що Мінкультури зірвало проведення конкурсу на посаду гендиректора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника шляхом незабезпечення явки членів конкурсної комісії, яких делегувало Мінкультури: Романа Усенко, Володимира Купрія, Юрія Соболя. Крім того на засідання не з’явився один представник від громадських організацій – Інеш Кдирова. Після цього, Міністерство культури України всіляко блокувало та чинило тиск на роботу легітимної конкурсної комісії, не допускаючи до зали засідань членів конкурсної комісії, самих претендентів на посаду генерального директора Заповідника та громадськості.

ДО УВАГИ ЗМІ!

Сьогодні, 5 вересня,о 16.00, біля адміністративного корпусу Києво-Печерської Лаври відбудуться збори трудового колективу з метою сформувати заяву та протокольне рішення з оцінкою ситуації, яка склалася.

Запрошуються : ЗМІ, Народні депутати та громадськість.

Телефон для контактів – 097 112 31 79

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