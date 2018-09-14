Международное право. Время переосмысления

Короткая реплика по поводу дискуссии «Современное международное право – фундамент или руина».

Симптомом этого кризиса, по мнению многих, является недавнее заявление Джона Болтона об отказе США от сотрудничества с Международным Уголовным Судом в Гааге. США это сделать несложно, ибо договор о сотрудничестве с Судом в Гааге до сих пор не был ратифицирован Конгрессом. При этом стоит учитывать, что и парламент Украины до сих пор не ратифицировал этот же договор.

С позволения читателей, к рассмотрению собственно украинской ситуации я вернусь несколько ниже. Сейчас же я хотел бы вернуться к наделавшему столько шума заявлению Болтона.

Заявление советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, на мой взгляд, невозможно рассматривать вне достаточно широкого контекста. США сейчас пересматривают свои отношения с крупными международными организациями, начиная с ООН. Дело в том, что слишком много власти там приобрела бюрократия, творящая под прикрытием полученных полномочий откровенный произвол. Упоминание в этой связи отношения к Израилю не случайно. При условии, что в Комитете ООН по правам человека заправляют такие поборники свободы, как Куба и Иран, действие подобных организаций не выдерживают критики. Они будто не видят преступлений ХАМАС (связываться с которыми просто опасно), зато ставят на поток осуждения Израиля. То есть принимаются десятки осуждений Израиля (абсолютно недоказанные), и в лучшем случае – одно Сирии (и то формальное) и ни одного о нарушении прав человека на востоке Украины. Эти поиски «под фонарём» могли бы вызвать смех, если бы не велись представителями самой авторитетной организации мира. И это лишь один пример. Налицо кризис и других важных институтов. Британия ушла из ЕС не потому, что «не хотела кормить» Германию или Францию, а устав от произвола евро-бюрократов из Брюсселя. Аналогичная ситуация с протоколом Киото и другими документами о борьбе с глобальным потеплением. Никто не спорит, что нужно защищать окружающую среду. Но какая связь между экологией и налаженным бизнесом по продаже квот на выброс углекислого газа? То есть выбросы в атмосферу продолжаются, а значит, что заявленная задача не решается, но на этом кто-то хорошо «греет руки». Не случайно президент США Дональд Трамп назвал это аферой и надувательством. Так что выступление Болтона стоит рассматривать именно в таком, широком контексте. Поэтому переосмысление места и функций международных организаций является чьей-то не прихотью, а насущной необходимостью.

Следует учитывать, что Гаагская судебная система (ведь речь идёт сегодня не только об уголовном суде, но и других международных судах в Гааге) действительна важна. Но в нынешнем своём виде она плохо исполняет возложенные на неё функции. Нюрнбергский процесс всё же был судом победителей над побеждёнными. Принцип Гааги, по крайней мере, декларативно, иной: примат не права силы, а силы права.

Произвольное применение правовых норм является произволом и не более того. Когда гаранты безопасности вместо реализации своих гарантий ограничиваются лишь выражением озабоченности, они по-своему правы. Им не стоит бояться ответственности перед Судом в Гааге. Более того, они уверены, что могут оказаться под судом, именно реализуя свои гарантии. Вот поэтому работа международных организаций и нуждается в переосмыслении.

Возвращаясь к отношениям Суда в Гааге и Украины. Тут всё немного проще. Даже если обязательства государства всё ещё не ратифицированы парламентом, Украине придётся это сделать. Конечно, при условии, что страна действительно собирается вступать в Евросоюзе. Для ЕС это является обязательным условием. Что касается сбора доказательств преступлений для Международного Уголовного Суда в Гааге, то этим никто не станет заниматься кроме военной полиции, полиции и прокуратуры Украины. Между нами говоря, никто и не должен. При этом не стоит это бросать на самотёк либо откладывать на потом. Подобная халатность можно дорого обойтись.

Я говорю это, основываясь на израильском опыте. Израиль перманентно находится в непростой ситуации, будучи всё время под угрозой не только террористических, но и пропагандистских атак. Напомню, что Израиль ни формально, не на словах, никогда не переходил под юрисдикцию Международного Уголовного Суда в Гааге. При этом израильские юристы находятся во главе непростой борьбы с нарушениями прав человека. Понимаю, данная ситуация не является типичной для армий других стран. Даже в самом Израиле принято шутить, что израильскому солдату приходится воевать в сопровождении адвоката.

Можно шутить, но в данном случае речь идёт об осознанном выборе израильского общества. Действия армии находятся под постоянным наблюдением, включающем в себя и видеосъёмку. Постоянно документируются все случаи противоправных действий, причём не только со стороны противника, но и со стороны израильских военнослужащих. Дело Азария, возможно, самый известный, но не единственный случай такого рода. Помимо наблюдения со стороны военной полиции и органов правопорядка, армия и полиция Израиля находятся под постоянным и плотным контролем со стороны правозащитных организаций.

То, что к нашей стране предвзято относятся международные организации совсем не значит, что не следует не следить за чистотой в своём доме. Таков нынешний принцип действий Израиля. Не исключено, что переосмысление роли международных юридических организаций приведёт к изменению отношений между ними и нашей страной.

Ростислав Гольцман

Член правления Союза журналистов Израиль

Глава комиссии по международным связям

От редакции. Тема кризиса системы международного права поднята украинским политиком и конституционалистом, экспертом Венецианской комиссии Мариной Ставнийчук в ее блоге на «Украинской правде».

Редакция благодарна украинскому дипломату Олегу Баю за инициативу данной дискусионной платформы и ее организацию.

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