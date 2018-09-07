Маргарита Мелешко: «Ми самі створюємо свої мрії»

15 вересня, Національна філармонія України, 19.00, запрошуємо на концерт – «THE BEST WOMEN VOICES».

В цей вечір ви зможете насолодитись хітами, які стали вічними. У супроводі Національного академічного духового оркестру України, диригент – Олексій Вікулов, співатиме Маргарита Мелешко – фіналістка телепроекту «Голос країни 6», гран-прі міжнародних конкурсів.

Маргарита Мелешко – володар чудового сопрано, лірична, тонка натура, яка своїм співом запалює серця. Маргарита вважає, що ми самі творимо свої мрії, реалізуємо їх, бо з дитинства мріяла виступати з оркестром. У неї навіть висів в кімнаті плакат, де стояла співачка на фоні оркестру, і Маргарита візуалізувала свою мрію і зараз виступає виключно з живим складом музикантів в різних програмах. Але виступ 15 вересня займає особливе місце в житті Маргарити

От що вона розповідає: «Цей концерт для мене дуже знакова подія, адже звучатимуть пісні виконавиць, яких я обожнюю, на яких я виросла, можна сказати, які для мене завжди були прикладом, і співати їхні хіти – світові хіти, які всі люблять і знають, це велика відповідальність і для мене, як для співачки, це сходинка така, що якщо я достойно на неї стану, то це буде для мене велика перемога. Пісні таких співачок як: Уітні Х’юстон, Лара Фабіан, Селін Діон, Арета Франклін, Лайза Мінеллі це – голоси Століття.

Пісні звучатимуть у супроводі духового оркестру – Національний духовий оркестр України. Прекрасний оркестр, його знають і люблять в Україні і за кордоном.

«В цей вечір для мене головне, щоб людям було комфортно, щоб була затишна атмосфера домашня, начебто, людина прийшла додому після важкого дня і згадала улюблені пісні. От, хочеться цю атмосферу подарувати, однак і шоу створити. Оркестр, вони такі дуже активні живі люди, крім того, що вони музиканти прекрасні, вони ще й класні актори, і, під час виконання музичних номерів, вони завжди намагаються якось грати обличчям, десь аплодувати, тобто, за ними цікаво стежити. Тому я думаю, що шоу в нас вдасться, це буде цікаво, феєрично, яскраво. Крім того, у нас прекрасний диригент – Олексій Вікулов, я обожнюю цю людину, він зібрав цю програму і запропонував мені взяти участь у цьому проекті.

А ще для мене важливо і знаково, що цей концерт відбудеться саме 15 вересня – рівно три роки тому, я вперше виступала з цим оркестром. І мені дуже приємно, що вони мене одного разу запросили, що я їм запала так в серця, що вони довірили мені співати з ними різні програми, я співаю і джазові, і рокові пісні, і популярну музику, і от, перлинки цих всіх програм будуть зібрані у цьому концерті.

Я з радістю запрошую всіх на концерт. Приходьте, будь ласка, ви не пошкодуєте. Це буде круто!»

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