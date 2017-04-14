Маніфест власника зброї – підтримай протест беззаконню

Брати по зброї!

Минув 21 рік від часу ухвалення Конституції України, а держава так і не створила жодних законодавчих умов для забезпечення права громадян України на самозахист.

Замість цього МВС своїми протизаконними міліцейськими інструкціями визначає для нас права, свободи та правовий режим власності на зброю. Вони вимагають отримання «дозволів на зброю», не маючи на це жодних законних підстав. Моторошно від того, що за нашої з вами мовчазної згоди вони можуть це робити і наступні 20 або 30 років.

Всі ці роки МВС списує щороку десятки мільйонів гривень на фінансування незаконної дозвільної системи і створила хабарницьку схему із нагородження короткоствольною нарізною вогнепальною зброєю фінансово спроможних осіб.

Такий стан речей принижує законослухняних громадян України. Ми мусимо вдатися до активніших дій для захисту своїх прав то верховенства права загалом.

Протест беззаконню – основа демократії!

Відповідно до ст. 19 Конституції України, ніхто не може бути примушений робити те, що прямо не передбачене законодавством. На нас покладений обов’язок неухильно додержуватися лише Конституції та законів. Інші акти вважаються обов’язковими, якщо вони суворо відповідають Конституції.

Тож, ми закликаємо вас не продовжувати дозвіл МВС на свою вогнепальну зброю, поки наше право володіти і користуватися засобами самозахисту не буде закріплено законом.

Це не лише протест беззаконню, а більшою мірою питання власної гідності. Наше право на самозахист – гарантоване Конституцією, а утвердження і забезпечення прав та свобод людини є головним обов’язком держави.

Ми просимо однодумців та друзів підтримати

МАНІФЕСТ ВЛАСНИКА ЗБРОЇ.

Джерело: ЗБРОЯ.ІНФО

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