Мамчур: срывом питания бойцов АТО займется комитет ВР по вопросам нацбезопасности

Как сообщала пресса, с 1 апреля текущего года воинские части Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской и в подконтрольных Киеву районах Луганской и Донецкой областей могут остаться без питания

Ситуацию спровоцировала некая “Украинская Агро Группа”, которая вышла 6 марта с.г. на тендер Министерства обороны (проходивший на платформе “Прозорро”) с самой минимальной ценой предлагаемых услуг по питанию ВСУ. Настолько минимальной, что при существующих ценах на продукты, стоимости транспортных расходов, тарифах на энергоносители, минимальной зарплате для персонала фирма заведомо должна была работать себе в убыток.

Естественно, откровенно демпинговая цена вызвала подозрения, которые в ходе переговоров усугубились подтверждениями, что “контора” не отвечает заявленным квалификационным и техническим требованиям, не имеет банковской гарантии, не владеет необходимым штатом сотрудников, оборудованием и опытом работы, к тому же основным видом ее деятельности является оптовая торговля мясопродуктами. Естественно, пойти на такую авантюру Минобороны не могло, и победили в тендере другие.

В ответ “Украинская Агро Группа” подала жалобу в Антимонопольный комитет. “Кто-то, пользуясь возможностями и несовершенным законодательством чтобы построить какие-то свои схемы, начинает блокировать весь процесс, – комментировал ситуацию член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Дмитрий Тымчук. – Такие деятели вредят не меньше, чем российские диверсанты и агентура”.

По его словам, чиновники АМК должны осознавать, что речь идет не о рядовом тендере, а о стратегически важной для страны закупке; там не могут не понимать, что инициаторы этой истории, вероятно, не находятся в Украине; не исключено, что и участие в тендере, и последующая подача жалобы в АМК являются частью спецоперации, имеющей целью сорвать процесс питания военных, вследствие чего вольное или невольное пособничество в последующем будет рассматриваться не как коррупция, а как государственная измена.

Как стало известно, Антимонопольный комитет назначил рассмотрение жалобы “Украинской Агро Группы” на 24 марта. О результатах процедуры официальных сообщений пока нет. А время уходит. 1 апреля в воинские части должны быть завезены продукты поставщиками, выигравшими тендер. Но договоры с ними до решения АМК Минобороны заключить не может. “На тендер было введено ряд фирм, которые искусственно демпингуют, снижая цены, что фактически ведет к срыву подписания договоров, – уточняет в интервью нашему изданию заместитель председателя Комитета ВР по нацбезопасности и обороне полковник Юлий Мамчур. – Эта ситуация нам известна, она повторяется уже не первый год. Кто-то “заводит” фирму, чтобы сорвать процесс предоставления услуг по питанию, следовательно – снизить боевую готовность наших воинских частей”.

Об ООО “Украинская Агро Группа” известно, что за нею “стоят некие казахские бизнесмены с весьма сомнительной репутацией”. Зарегистрирована она в Киеве по ул. Хвойки, 15/15 с идентификационным кодом 39262733. Как показал анализ предоставленных на тендер Минобороны документов, аналогичные бумаги – даже с повторением ошибок и опечаток! – предоставило еще одно ООО – “Ривер Гриль” (Русановская набережная, 4, комната 4, код ЕГРПОУ 34292150). И, что характерно, руководитель у них – одно и то же лицо.

Интересно, второй субъект имеет отношение к ресторану “Ривер Гриль” на Русановской набережной, 7Б? Если да, то надо ли понимать, что фирмы-близнецы, специализирующиеся одна – на торговле мясом, вторая – на его приготовлении, способны регулярно кормить воинов в полевых условиях? И почему ни разу не кормивших солдат “Украинскую Агро Группу” и “Ривер Гриль” (если судить по их заявкам) в первую очередь интересуют части украинской армии, дислоцированные в непосредственной близости с границей Российской Федерации? Это такой бизнес-стартап “С Русановки-Хвойки – в бой!”? Или на Лубянке накатанные с 1917 года технологии саботажа на территории сопредельных государств еще худо-бедно работают, а вот на маскировку шила в мешке уже креатива не хватает?

“Эта ситуация требует дополнительного анализа, – заявляет Юлий Мамчур. – Мы ее обязательно рассмотрим на Комитете ВР по вопросам национальной безопасности и обороны. По моему мнению, следует изучить конечных бенефициаров этих фирм, потому что в прошлом году мы имели точно такие же случаи по другим торгам, в частности, по закупке ГСМ. Надо, чтобы Служба безопасности внимательно изучила – кто является конечными бенефициаром этих фирм – можно проследить и российский след. Потому что мы фактически воюем с Россией, и они используют любые методы для снижения боевой готовности наших Вооруженных Сил”.

Процедуру привлечения СБУ боевой летчик, известный всем по крымским событиям, разъяснил так: он или Дмитрий Тымчук делают заявление на заседании Комитета Верховной Рады под стенограмму и требуют от председателя Комитета направить запрос руководителю СБУ “для принятия мер”. “И мы это обязательно сделаем”, – заверил Юлий Валерьевич.

Но кроме выявления возможной диверсии он не упускает из виду и другую главную задачу – нивелировку усилий “диверсантов”. Чтобы компании, честно победившие в тендере МО, могли начать работы по обеспечению питанием ВСУ. “Нужно обратить внимание на фирмы, которые на протяжении многих лет честно выполняют свои функции, – напоминает Мамчур. – И мы обратимся к руководству Минобороны как структуре, проводившей торги. Поскольку – насколько я знаю – победа на торгах была честной и прозрачной”.

По его словам, “Минобороны должно быть заинтересовано, чтобы эти услуги были предоставлены вовремя и были качественными; потому что конечный получатель услуги – боец, сидящий в окопе”. “Это вопрос боевой готовности, – особо отмечает депутат, – у руководства Минобороны должен быть “черный список” фирм, которые появляются ниоткуда и затем исчезают в никуда”. С учетом того, что государство сегодня на обеспечение армии выделяет огромные средства, в том числе – на питание, руководство СБУ и Минобороны должно принять меры после обращения профильного парламентского комитета, уверен Мамчур.

Наше издание напомнило ему, что традиционные поставщики наших Вооруженных Сил регулярно были критикуемы, причем, делалось это как волонтерами, так и представителями министерства. “Я как военнослужащий и как командир части на протяжении многих лет сталкивался с проблемой питания личного состава и знаю, как это осуществляется, – ответил он. – Поэтому должен сказать: состоянием на 2014 год даже при тех минимальных ресурсах, которые тогда выделялись ВСУ, эти фирмы фактически выполняли возложенные на них задачи”.

“Сейчас у нас работает система “Прозорро”, – продолжает собеседник. – Минобороны – это первое министерство, которое приняло решение проводить все тендерные процедуры на этой платформе. Если фирма заходит открыто, показывает свои возможности, имеет огромный (например, десятилетний) опыт, – на это ведь тоже нужно обращать внимание”. “Обратное может утверждать лишь тот, кто не служил в армии, – подчеркивает Юлий Мамчур. – А я после 26 лет службы, помня советскую систему питания, которая была решительно плохой, – после введения в 2008-м системы аутсорсинга – знаю, что качество питания выросло в разы”.

“Сегодня главный вопрос: проведение честных конкурсных процедур и выбор лучшей ценовой позиции, – заявляет народный депутат. – Ведь нельзя же считать самое низкое ценовое предложение самым лучшим. Нужно искать золотую середину. Мы не должны кормить личный состав ВСУ по остаточному принципу”.

“Поэтому мы, члены Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, поднимем этот вопрос, чтобы компании, победившие на тендерах Минобороны, приступили к выполнению своих контрактных обязательств”, – подытожил Юлий Мамчур.

По материалам “Багнет“

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