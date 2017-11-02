Мама Маска приїде в Україну
69-річна Мей Маск – мама відомого винахідника та інженера Ілона Маска – наприкінці листопада відвідає Україну в рамках бізнес-конференції
Мей Маск – не тільки мама засновника Tesla і SpaceX, але й відома модель та впливова бізнесвумен. Попри свій вік, вона веде активний спосіб життя, читає лекції про здорове харчування та досі знімається для брендів і глянців.
В Україну Мей Маск завітає наприкінці листопада та виступить на бізнес-конференції MC@WORK, яка об’єднує найбільш успішних і впливових представників різних індустрій.
Мей разом зі ще сімома впливовими жінками розкажуть про те, як займатися улюбленою справою і отримувати від неї прибуток, а також – як бути успішною бізнесвумен і відмінною матір’ю водночас.
За матеріалами maximum.fm