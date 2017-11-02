Мама Маска приїде в Україну

69-річна Мей Маск – мама відомого винахідника та інженера Ілона Маска – наприкінці листопада відвідає Україну в рамках бізнес-конференції

Мей Маск – не тільки мама засновника Tesla і SpaceX, але й відома модель та впливова бізнесвумен. Попри свій вік, вона веде активний спосіб життя, читає лекції про здорове харчування та досі знімається для брендів і глянців.

В Україну Мей Маск завітає наприкінці листопада та виступить на бізнес-конференції MC@WORK, яка об’єднує найбільш успішних і впливових представників різних індустрій.

Мей разом зі ще сімома впливовими жінками розкажуть про те, як займатися улюбленою справою і отримувати від неї прибуток, а також – як бути успішною бізнесвумен і відмінною матір’ю водночас.

За матеріалами maximum.fm

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