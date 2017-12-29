«Ляшковець» з кримінальною біографією оголосив бориспільську районну лікарню своєю власністю

Місцевий “радикал” із наркотичним минулим заблокував пологове відділення

В Україні традиція блокування усього, що заманеться, перетворюється для деяких у національну забаву.

Блокують суди, магазини «Рошен», пункти пропуску кордону… Блокують опозиціонери, активісти, революціонери, профспілки…

Однак відсьогодні ця традиція набула такого собі пікантного апогею – в Борисполі секретар і депутати міськради заблокували пологове відділення центральної районної лікарні.

Блокада сталась під час перевірки лікарні комісією Департаменту охорони здоров’я київської обласної держадміністрації.

Яка прибула до лікарні через численні скарги місцевих жителів, Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів, а також від медпрацівників цього закладу. Особливо люди скаржились роботу акушерсько-гінекологічної та патологоанатомічної служб лікарні

Перевірка почалася штатно, комісія зафіксувала грубі порушення, причини яких завідувач відділення пояснити не зміг. Але, вірогідно, встиг зателефонувати «куди треба», бо невдовзі члени комісії опинились в оточенні «громадських активістів». Які чомусь лаялись, як прапорщики, і намагались виштовхати перевіряючих з лікарні.

Лайливість та войовничість «активістів» знайшла своє пояснення – вони виявились… депутатами бориспільської міської ради. Командував загоном бикуватих «народних обранців» сам секретар міськради Ярослав Годунок.

Отут вечір перестав бути томним, бо ця непересічна особистість заслуговує на окрему увагу своєю «турботою» про місцевий «храм здоров’я». Справа в тому, що полум’яний «радикал» Годунок має яскраву «наркотичну» біографію. Згідно із даними, що є у відкритому доступі, нинішня зірка місцевої політики починав із служби у спецпідрозділі «Беркут», але навіть звідти примудрився вилетіти у 2002 році, адже попався на розбійному нападі. Виявилося, що за підозрою в збуті наркотиків Годунок і кілька його міліцейських «побратимів» здійснили «облаву» на квартиру жителя Києва. Насправді це був розбійний напад з пограбуванням, за який Годунку дали п’ять років позбавлення волі, які, щоправда, перетворились на три роки умовно. Попри такий неоднозначний біографічний шлейф, Годунок через кілька років примудрився обратись депутатом Бориспільської райради. Але у 2008 році знов проявив любов до певних препаратів – правоохоронці знайшли у нього вдома амфетамін та кокаїн. Прокуратурою було порушено кримінальну справу по факту зберігання та розповсюдження наркотиків, але Годунок вийшов під заставу у розмірі 13,5 тис. гривень і справа, як водиться заглохла.

Тільки такою безкарністю та любов’ю до «ліків» можна пояснити слова Годунка до членів комісії з обласної адміністрації: він заявив, що няхто не може перевіряти «його лікарню» без «його згоди».

Кінець-кінцем «активісти» Годунка заблокували перевіряючих в одному з приміщень лікарні. За дійством із жахом спостерігали вагітні та породіллі.

Визволяти членів комісії довелось поліції.

У зв’язку із цим інцидентом Департамент охорони здоров’я КОДА підготував відповідну заяву до прокуратури. Вірогідно, невдовзі «хазяїн лікарні» – секретар райради Годунок – вчергове поспілкується із слідчим. Йому не звикати.

Комісія підкреслює, що встановлені факти порушень в наданні медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, вимагають як продовження фахової перевірки, так і оцінки уже виявлених порушень прокуратурою Київської області.

Залиште свою думку!