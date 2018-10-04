«Ляшко заставил парламент голосовать закон о языке» – эксперт

Долгострадательный и очень символический на этапе государственного строительства Закон о языках проголосован в первом чтении не без драматизма – отметил в своем Фейсбуке политолог Владимир Цыбулько.

– Фактически, это голосование и интрига вокруг него стали ярким показателем роли и места хорошо сплоченной, хоть и не многочисленной фракции РПЛ и лично Олега Ляшко, благодаря которому ВР не засунула в долгий ящик, а таки поддержала Закон о языке. А сам Ляшко удачно выхватил для себя роль главного защитника языка – отметил эксперт.

«Главная интрига образовалась вокруг законопроекта, поддержанного фракцией БПП, и здесь многим хотелось не дать в руки Петра Порошенко еще и языкового козыря, что по сути создавало ситуацию проигрышную для всего политикума, ведь лишение дополнительного маневра президентской фракции могло угрожать всему национальному делу потерей времени и инициативы. Ляшко и преломил ситуацию в Парламенте, не дал парламенту развить инициативу БПП и Порошенко, но все же и не дал ситуации подвиснуть, нашел способ заставить все же проголосовать парламент языковой закон. Пламенный радикал был действительно в ударе, только речь как раз о том, как в междоусобицах лидеров должно не потерять целое общество.

Олег Ляшко преломил ситуацию, и заставил парламент голосовать о языке, а не за закон Порошенко. И когда БПП не смогла протянуть свой закон, они отказались голосовать за другой. И парламент не смог принять ни один из законов. И эту разрушительную потерю важно было не допустить.

Были сорваны маски с многих псевдопатриотов, но главное в этом маневре между потенциальными “второтуровиками” Ляшко засветил свой истинный потенциал. По течении этой эмоциональной борьбы Тимошенко была пассивным статистом – не высказалась никак на эту тему !!! На фоне эпик батла Ляшко за закон о государственном языке Тимошенко выглядела бледным и вялым пассивным статистом, очевидно рассчитывая во втором туре подобрать голоса Востока Украины. Но Восток лицемеров ненавидит больше, чем воображаемых бандеровцев. По сути, Ляшко борьбой за украинский язык начнет теснить Тимошенко в Центральной Украине, поэтому ждем новой социологии …» – считает Владимир Цыбулько.

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