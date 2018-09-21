Ляшко став горою на захист фермерів – експерт

Представники Радикальної партії стали ініціаторами змін до Конституції.

Речення «Основою аграрного устрою України є фермерське господарство» пропонують додати до статті 41 КУ, яка декларує право кожного українця володіти і розпоряджатися своєю власністю. Проект відповідних змін до закону скерували до Конституційного суду. «За» проголосували 267 нардепів.

Про те, що зміни до Конституції дадуть селянину і власникам землі, в ефірі телеканалу NEWSONE розповів політичний експерт Володимир Цибулько

– Це не лише питання ринку землі, чи аграрного устрою держави, це питання безпеки держави. Адже багато країн світу стимулюють рівномірне розселення жителів по своїй території. В Україні зникає щороку 30 сіл, і це наслідок тієї земельної реформи, яка в принципі дала зростання в аграрному секторі, але вона змінює демографію в країні. І те, що ініціює Ляшко, пов’язане власне зі збереженням не лише демографічної карти, а і пов’язане зі збереженням національної ідентичності. І я думаю, що це надзвичайно раціональна ініціатива. Власне, виборці Олега Ляшка, це жителі міст, маленьких міст, селищ, дуже багато людей пов’язаних з аграрним сектором. І ця ініціатива вносить європейський стиль в демографічну логіку, в логіку розселення. І покликана врятувати від повальної урбанізації (в якій є теж своя перевага, але нині рівень цивілізованості побуту в селі і місті суттєво не відрізняється).

Експерт пояснив, на що орієнтуються фермерскі господарства сьогодні, і що має змінитись.

– За фактом нинішній устрій теж є фермерським, тому-що по суті в Україні є десь 40 тисяч фермерів, хоча могло б бути 600-800 тисяч. І тут далась взнаки зернова специфікація. Великі холдинги роблять ставку на зернову спеціалізацію і експортують зерно. А треба створити стимулюючі умови для різних спеціалізацій: для ягідництва, садівництва, для різних типів тваринництва.

Володимир Цибулько також дав прогноз на продовження чи не продовження мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення.

-Вже сталась досить визначальна подія, адже в Європейському суді з прав людини була розглянута справа про ринок землі( по суті про позбавлення прав на продаж своїх ділянок) Оскільки в Україні міжнародне законодавство переважає національне, тобто національне законодавство підпорядковане міжнародному праву, то швидше за все, що рішення Конституційного суду на відкриття ринку землі буде позитивним . Думаю, що мораторій не буде продовжено, оскільки це породить багато конфліктів: пов’язаних і з МВФ, але в першу чергу з необхідністю докапіталізовувати аграрне виробництво. Без ринкових механізмів докапіталізувати аграрний сектор неможливо.

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