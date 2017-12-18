Львів опинився в британському рейтингу із 12 найбажаніших напрямків 2018-го року

Британське видання The Telegraph cклало рейтинг міст світу, які обов’язково варто відвідати наступного року

У переліку опинився український Львів.

Місто Лева у рейтингу із 12 найбажаніших напрямків 2018-го року посіло почесну 5-ту сходинку.

Автори матеріалу радять британцям летіти до Львова у вересні рейсом, який лоукостер WizzAir відкриває з лондонського аеропорту “Лутон”.

Місто має найбільшу кількість кафе у світі на душу населення, – пишуть про Львів The Telegraph.

У матеріалі згадують відгук британської туристки, яка вже встигла побувати у Львові. Фіона Данкан розповіла виданню, що попри те, що львів’ян знають зокрема і завдяки палкому націоналізму та побожності, “у місті панує легка і невимушена атмосфера, а на вулицях багато студентів”.

У топ-12 міст, які, за версією Telegraph, варто відвідати наступного року, також опинились: Нешвілл, Буенос-Айрес, Сіетл, Доха, Бостон, Генуя, Ріміні.