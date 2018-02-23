Львів очікує на прем’єру всесвітньо відомої stand-up комедії «Про що мовчать чоловіки, або Дикун FOREVER»

Вперше найуспішніше бродвейське One Man Show поставлено українською мовою

Львівська прем’єра stand-up комедії «Про що мовчать чоловіки, або Дикун FOREVER» відбудеться 8 березня в Першому Театрі (вул. Гнатюка, 11), а у понеділок, 26 лютого, організатори запрошують журналістів на закритий допрем’єрний показ вистави.

Популярний український актор, заслужений артист України Олексій Гнатковський зіграє у «Дикуні FOREVER» головного і єдиного персонажа, який замислюються над стосунками між чоловіком та жінкою та, врешті, розповість глядачам – про що ж мовчать чоловіки!

Спектакль отримав найавторитетнішу світову театральну премію Лоуренса Олів’є – Olivier Awards (театральний аналог «Оскара»).

Автор п’єси — американський сімейний психолог, який часто виступав як stand-up комік, Роб Беккер. На Бродвеї ім’я Беккера стало легендою, адже «Про що мовчать чоловіки» (в оригіналі – Defending the Caveman) ввійшла в театральну книгу рекордів як найбільш тривале шоу одного актора. П’єса зіграна самим автором тільки на Бродвеї понад 700 разів, а загалом вона підкорила понад 8 мільйонів глядачів у 45-ти країнах світу.

В Україні зірками вистави «Про що мовчать чоловіки» стали актори Борис Барський, Дмитро Суржиков, Олексій Смолка. Та досі постановка йшла російською мовою, а завдяки актору Олексію Гнатковському, врешті, втілено й її україномовну версію.

«Про що мовчать чоловіки» – суміш ідеальної комедії у формі веселого монологу. Це добряча порція чоловічої філософії про те, як зрозуміти і вжитися зі своєю другою половинкою. Хоча відповідь на це запитання кожен глядач знаходить сам.

Прем’єра вистави відбудеться 8 березня о 19:00 в Першому Театрі

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