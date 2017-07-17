Луганские сепаратисты похитили девушку-инвалида

Инвалида, задержанного на блок-посту боевиков, уже несколько дней безрезультатно разыскивают родные

В редакцию «ПИК» обратились родственники пропавшей в Луганске девушки, которую задержали несколько дней назад на КПП Станично-Луганское. Ивалид детства по слуху, она возвращалась домой с подконтрольной территории. В момент прохождения КПП в ее слуховом аппарате сел аккумулятор, поэтому она не смогла отвечать на вопросы боевиков. Прохожие видели, как девушку тщательно обыскивали. Домой она так и не пришла.

«На следующий день мать Людмилы в Луганске обращалась с запросами в различные местные структуры, но везде ей отказали в предоставлении какой-либо информации о месте нахождения дочери. Через сутки телефон вышел на связь, но отвечала на СМС явно не Людмила. На телефон матери СМС не приходили, только на другие контакты. Когда на один из номеров пришло СМС, что она на связи, человек стал набирать Людмилу, но вызов сбрасывали. Это повторилось многократно, после чего пришло сообщение «пиши». Это вроде бы нормально для глухого человека с плохо работающим слуховым аппаратом. Отправили СМС, что не могли ей больше суток дозвониться, что случилось. В ответ – тишина. Общение было грубо прервано, чего Людмила никогда не делала» – сообщили родственники пропавшей.

Судя по этим признакам, Сурженко Людмила Владимировна, 1978 года рождения, 13 июля 2017 года была похищена участниками незаконных вооруженных формирований и удерживается в качестве заложника.

Редакция ПИКа обращается с этой информацией к представителям гуманитарной миссии ОБСЕ, с просьбой приложить усилия к освобождению Людмилы.

Этот случай лишний раз подтверждает информацию о том, что в так называемой «Новороссии» обычным делом являются такие военные преступления, как похищения мирных жителей и даже инвалидов.

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