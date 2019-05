Людмила Русалина: “Молодым талантам необходимо давать шанс”.

48-й Международный кинофестиваль «Молодость» официально открылся 25 мая в кинотеатре «Киев». В который раз меценатом этого культурного мероприятия стала известная благодетельница, бизнес-вумен Людмила Русалина.

«Мое глубокое убеждение, что поддерживать молодые таланты и давать им шанс проявить себя, это одна из ключевых задач социально-ответственного бизнеса» – говорит она.

Фестиваль открыла картина режиссера и продюсера Билли Уайлдера «Некоторые любят горяченькое» / Some Like It Hot (также известная под названием «В джазе только девушки»). Классический голливудский фильм с участием Мэрилин Монро, Тони Кертиса и Джека Леммона в этом году отмечает свое 60-летие. За версией Американского киноинститута, эта картина считается лучшей комедией всех времен, а песни, вошедшие в саундтрек, стали хитами.

Специальным гостем праздничной церемонии открытия стал Питер Ґринвей. Режиссеру вручили статуэтку «Скифского оленя» за вклад в мировое киноискусство.

Кроме трех конкурсных программ, в рамках фестиваля, будут показы внеконкурсных работ: фестиваль фестивалей (фильмы, отличившихся на ведущих мировых кинофестивалях), украинские премьеры и другие.

Обладатель гран-при «Молодости» получит в качестве приза десять тысяч долларов США и статуэтку «Скифского оленя».

Фестиваль продлится до 2 июня 2019 года.

