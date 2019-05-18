Людмила Русалина: “Бизнес должен иметь социальную ответственность!”

16 мая Людмила Русалина открыла Форум Женского Партнерства в Черкассах.

Больше сотни участниц из разных уголков Черкасской земли с активной жизненной позицией, представительниц бизнеса, органов местного самоуправления и общественного сектора собрались вместе, чтобы обсудить стратегию развития региона.

Людмила Русалина поделилась своим секретом успеха: “Все должно быть сделано с любовью к людям. Любой бизнес должен приносить удовольствие и нести радость людям. В 2018 году был создан Благотворительный Фонд “Разом”, который поддерживает местные инициативы города Черкассы, такие как «Vira-Fest», «День Святого Николая в Чигирине», Каневский кинофестиваль и многие другие. Мы, как бизнес, не можем стоять в стороне от общественных инициатив”.

В панельной дискуссии “Будущее Украины и влияние женщин на формирование этого будущего” прозвучали рецепты успеха и реальные кейсы, которые уже были реализованы.

Участницы форума живо откликнулись на предложение Людмилы Русалиной организовать в Черкассах первый в Украине женский социальный проект, в основу которого вложена идея совместного инвестирования.

“В Украине уже есть проекты, которые объединили бизнесменов и обычных людей. Совместное кафе «URBAN 500» открыли пятьсот инвесторов. Мы можем взять такую модель и сделать свой проект” – говорит Людмила Русалина.

Важным итогом Форума стала презентация проектов, разработанных в ходе интерактивного обсуждения.

“Стратегии развития Черкасс быть!” – решили участницы Форума.

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