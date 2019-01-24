Ляшко – Скабеевой: “Все, что происходит в Украине – это внутренние дела Украины!

В кулуарах ПАСЕ лидер Радикальной партии Олег Ляшко, сумевший убедить евродепутатов утвердить резолюцию осуждения России за обострение напряженности в Черном море и агрессию против украинских моряков в Керченском проливе, поставил на место “обкурившуюся” скандалистку с ТК “Россия-1” Ольгу Скабееву.

Еще никогда российские пропагандисты с кремлевских телеканалов не были такими растерянными, как сегодня в Страсбурге. После очередного позорного провала попытки России вернуть за деньги место в Совете Европы, ярая украинофобка с ТК “Россия-1” Ольга Скабеева попыталась спровоцировать в кулуарах ПАСЕ скандал.

Пресечь провокационные выходки и успокоить Скабееву пытались и работники пресс-службы Совета Европы, и европейские коллеги журналисты. Однако дать отпор и поставить на место российскую пропагандисту удалось только лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко.

Выслушав откровенно провокационный вопрос Скабеевой: “Вы решили баллотироваться только потому, что 80% украинцев не поддерживают действующего Президента?”, – Олег Ляшко дважды отправил провокаторшу в “нокдаун”.

“Все, что происходит в Украине, это – сугубо внутренние дела Украины. Вы вмешиваетесь во внутренние дела Украины, и сами же признаете, что занимаетесь клоунадой!”, – заявил опешившей российской пропагандистке лидер Радикальной партии.

Во-вторых, Ляшко намекнул, что курить перед интервью, тем более с представителем другого государства, просто невежливо для воспитанных людей.

“Сейчас мне надо идти, так как вы накурились, а я не люблю, когда курят”, – сказал на прощанье Ольге Скабеевой Олег Ляшко.

24 января 2019 года, в ходе срочного заседания, Парламентская Ассамблея Совета Европы утвердила резолюцию, осуждающую обострение геополитического напряжения в Черном море агрессивной политикой Кремля против Украины, а также выдвинула ряд требований к руководству РФ относительно плененных в Керченском проливе украинских моряков. Отстаивать национальные интересы страны в Страсбург приехал единственный из кандидатов в Президенты, лидер радикальной партии Олег Ляшко. Ему удалось с парламентской трибуны убедить евродепутатов не торговать с Россией основополагающими принципами защиты демократии и прав человека, которые лежат в основе создания Совета Европы. В это время, в Давосе, где проходит Международный экономический форум, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко пытаются заручиться поддержкой мировых олигархов на президентских выборах в Украине.