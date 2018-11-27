Ляшко переламав план Порошенка, і добився пом’якшення Воєнного стану для громадян – експерт

“Олег Ляшко, звісно, вчора відзначився. Позачергове засідання Ради мало протривати максимум годину, а так затягли більш ніж на 5 годин – заявив політолог Тарас Семенюк.

– Безпека хвилює всіх, тому що агресія Росії більш ніж очевидна. Однак обмеження прав і свобод громадян хвилює не менше, які, згідно закону про воєнний стан, обмежуються, а сюди додаються ще й вибори, бо в суспільстві активно обговорюють, нібито Порошенко може використати це для підняття свого рейтингу”.

“Ті, хто не були готові голосувати, одразу виставили свої реальні і дієві аргументи: чому саме зараз, а не в 2014 році? Радикалів хвилювало й те, чому саме зараз, перед виборами? І вдалось добитись свого – переформатувати засідання парламенту, провести розмову і продавити свої вимоги: постанова про вибори президента в 2019 році, воєнний стан на окремих територіях і лише на 30 діб, хоча раніше говорили про 60 діб” – констатував експерт.

“Навіть у воєнний стан демократія може працювати. Добре чи ні це – час покаже” – додав політолог.

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