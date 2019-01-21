Ляшко не стоит недооценивать, – политолог Кузьменко

По мнению экспертов, лидер Радикальной партии Олег Ляшко может повторить успех минувших президентских выборов, став вторым или третьим номером нынешней кампании.

По мнению директора центра «Украинский социологический союз» Сергея Кузьменко, попытки некоторых экспертов и политиков занизить значимость и потенциальные возможности Олега Ляшко в ходе президентских выборов являются опрометчивыми. Лидер Радикальной Партии, имеет свой устойчивый электорат, ряды которого приумножаются.

«Ляшко имеет свою электоральную нишу на западной Украине и в центральных регионах. Более того, я лично убедился в росте популярности политика на востоке страны. Уставший от экономического спада электорат очень серьезно воспринимает и поддерживает целый ряд инициатив РПЛ, направленных на возрождение промышленности, создание новых рабочих мест. Достаточно интересным пришелся законопроект «Покупай украинское», который расписывает детальную схему возрождения экономики Украины. Ляшко не оставляет без внимания шахтеров и металлургов. И это внимание не остается без взаимности. Лично убедился в том, что симпатиков Ляшко становится больше. И я бы не стал списывать его со счетов президентской кампании. Тем более, что выборам свойственно преподносить неожиданные сюрпризы. Думаю, Ляшко проведет успешную президентскую кампанию в свете подготовки к следующим парламентским выборам. А в Верховную Раду лидер Радикальной партии безусловно заведет рекордное количество своих представителей», – полагает Кузьменко.

В свою очередь, мнение Кузьменко относительно пагубности недооценки политических оппонентов, разделяет и политический консультант Дмитрий Бровкин.

«Радикальная Партия давно является парламентской. Она имеет опыт политической борьбы, а главное – электоральную нишу, занять которую не смогла пока ни одна политическая сила. Объективно Олег Ляшко ведет достаточно грамотную президентскую кампанию, не изменяя своей радикальной риторике, говоря народу те вещи, которые у людей болят в душе», – резюмировал Бровкин.

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