Леонид БЕЛЕНИЦКИЙ: йога в Штатах сейчас повсеместно

После выхода на сайте «ПиК» рецензии на необычную книгу о йоге, живущего в США харьковчанина Леонида Беленицкого «Йога обратной спирали», редакция получила немало писем с просьбой более подробно рассказать о книге и ее авторе.

Чтобы не пересказывать многочисленные публикации об одном из гуру йоги в бывшем СССР, редакция нашла наиболее приемлемый выход из этой ситуации. И связалась с Леонидом Беленицким прямо в США, задав ему наиболее частые вопросы от наших читателей:

– Леонид, йога, как совокупность различных духовных, психических и физических практик, насчитывает не одно тысячелетие. Трактаты, написанные теми, кто стоял у истоков йоги, не потеряли актуальности и сегодня. Что подвинуло вас на написание не просто очередной брошюрки, а многостраничного насыщенного труда? Да еще из трех частей? Вы решили составить конкуренцию Учителям?

– Учителям составить конкуренцию невозможно – настоящий Гуру не вступает в отношения такого типа. Трактаты древности, которые не потеряли актуальности сегодня, все равно остаются туманными и фрагментарными. По ним трудно практиковать. Кроме того, ни одна книжка не описывает МИСТИЧЕСКИЙ ОПЫТ. Есть руководства «как надо», но нет критериев «глубины освоения». Я понимаю, что могу нарваться на волну критики от разных школ, но это их Карма, если они будут критиковать.

Почему труд многостраничный? Так и опыт не маленький: с 1978 года по 2010. Первые три части описывают период моей практики с 1986 по 1990 года. Надеюсь закончить этот проект на 12-й книге. Смысл моего «многостраничного труда», показать, что практика любой части йоги, и йоги в целом, дает огромные преимущества в нашем социальном прагматичном мире, который далеко не совершенный. Большинство разных Гуру умалчивают о своих неудачах, ошибках, иллюзиях. Я, наоборот, хочу все это показать. Как сказал один очень уважаемый Учитель: «Время тайной йоги прошло». И я ему за это чрезвычайно благодарен. Люди имеют право видеть весь путь, прежде чем начинать куда-то идти.

– Что такое на сегодня йога в Штатах? Она популярна или это увлечение небольшой части людей?

– Вопрос легкий – ответ трудный. «Я вам не скажу за всю Одессу» … Йога в США сейчас повсеместно. Но без философии. Только физкультура. Конечно, есть многогранные школы, но их мало. В основном, прокрутили комплекс и разбежались по домам, а это только одна часть из восьмиступенчатой йоги. В США о йоге знают все. Йога-студии на каждом углу. Но, к сожалению, некоторые учителя из Индии дискредитировали и себя и йогу. Против разных Гуру было открыто несколько судебных процессов. Причина – некомпетентность. Некомпетентность в этике, то есть знании Первой ступени восьмиступенчатой йоги. В медицинской школе Гарвардского университета, где я брал курс медитаций для врачей и медицинских работников в 2015 году (имею сертификат), несколько раз поднимался этот вопрос о некомпетентности и ограниченности знаний некоторых индусских Гуру, которые приезжали «преподавать йогу» в США.

Нужно сказать, что курс медитаций в медицинской школе Гарварда, поразил меня своей насыщенностью и глубиной. Никогда не думал, что доктора-психиатры могут так серьезно и глубоко изучить «мистические аспекты» медитации. Связь результатов медитации (пятая и далее ступени восьмиступенчатой йоги) с физиологией человека, гормонами и эндорфинами поразила мое сознание. Я нашел новые знания там, где раньше никогда не искал.Поэтому, «популярная йога в США» – это один аспект, а «профессиональная йога в США» – это совсем другой аспект.

– Вы уехали из Харькова в США, имея заслуженное имя среди последователей йоги в СССР. Насколько сложно было создать свою школу в Штатах?

– В Штатах я свою школу не создавал. В 1998 году я попал в штат Пенсильвания, в местечко, недалеко от Панксватони (где снимался замечательный фильм «День Сурка»), в городке Тайрон. И я был первым инструктором йоги, который начал работать в этом городке. Мое фото вместе с коротким интервью даже напечатали в местной газете.

Когда мы переехали в штат Нью Джерси в 1999 году, до Нью Йорка было рукой подать и я зарегистрировал SwamiMatkharaKarmaYogaInstitute в Нью Йорке. Оказалось, что в Нью-Йорке проживает много моих харьковских учеников. Та же Ирина К-ва, которая помогла мне открыть мою первую группу йоги в Харькове в 1986-м году, собрала мне группу и в Нью-Йорке в 1999-м. Половина людей в этой группе были мне знакомы. Кроме того, когда я въехал в США, там уже было около 40 моих учеников из разных городов бывшего СССР. Но, если в 18 городах бывшего СССР у меня было около 3000 учеников, то в США было всего пять групп по 6-12 человек в каждой. И вШтатах я начал преподавать йогу индивидуально.

– Что такое на сегодня йога в Украине, если вы владеете информацией?

– Специально за йогой в Украине я не слежу. Правда некоторые движения я вижу по ленте ФБ, но это не дает достаточно информации для ответа на Ваш вопрос.

– Как вы видите продвижение вашей книги в США? Есть ли планы по продвижению вашей книги в Украине? И не планируете ли вы посетить Украину?

– Украину посещать я не планирую. Семинары в странах бывшей Родины проводить не собираюсь. На сайте YouTube я консультирую бесплатно и мои ролики выходят без рекламы. Иногда, я провожу благотворительные семинары по Скайпу: я за них ничего не получаю, но люди сами сдают пожертвования и отправляют их в детские дома или куда они сами хотят.

Это моя альтруистическая деятельность. Что касается продвижения книги в Украине, то могу сказать, что книга очень скоро выходит из печати в Харькове.Те, кто уже написали мне о желании купить, получат книгу от производителя по почте после оплаты. Часть тиража уйдет в интернет-магазин с названием Странник (Матхара, в переводе с санскрита, означает Странник). Магазин находится в Запорожье. Остатки уезжают в США. Как только книга долетит через океан, начинаем готовить к печати вторую книгу «Йога обратной спирали», потом третью. Для Украины, книга рекламируется на ФБ и по линии моих бывших учеников. Кроме того, в бесплатных лекциях на YouTube. Агрессивным продвижением начну заниматься, когда надоест писать. Пока пишется, что продастся, то продастся. Количество не столь важно. Важно, что бы манускрипт нашел своего Читателя

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