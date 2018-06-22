Легендарний диригент Ріккардо Муті привезе до Києва свій проект «Шляхи дружби» і Джона Малковича

300 музикантів з Італії та України виступлять open air на Софійській площі



Ідея цього сміливого і резонансного міжнародного проекту належить одному з найвидатніших диригентів сучасності – Маестро Ріккардо Муті і проводиться вже понад 20 років престижним Равеннским фестивалем в різних гарячих, неспокійних точках світу, несучи високу миротворчу місію.

Серед великої кількості посад легендарного Маестро – художній керівник і головний диригент театру «Ла Скала» (близько 20 років), Зальцбурзького фестивалю, провідних світових оркестрів – Чиказького і Філадельфійського симфонічних оркестрів, Філармонічного оркестру в Лондоні, довічний почесний диригент Римської опери. Із сучасних диригентів Ріккардо Муті найбільше схожий на легендарного Тосканіні. Це і зовсім неймовірний темперамент, який позначається і в житті, і в диригуванні. Коли Муті був ще молодим, він пішов з репетиції в театрі, сказавши, що якщо оркестр йому не підкориться, то він ніколи не повернеться. І не повертався кілька років, поки оркестр не погодився з вимогами диригента. Ще одна схожість Муті з Тосканіні: для них обох Верді – це Бог. У Муті Верді звучить так, ніби ноти тільки що з’явилися на папері. І ще одна рідкісна для диригента якість Муті: він – чудовий, приголомшливий піаніст. Муті-диригент може сісти зі співаком і акомпанувати йому так виразно, що здається, ніби вокаліст вже й не потрібен. Такий Муті. Він – головна зірка. Він – головна рушійна сила в музиці, якою він диригує.

І ось цей геній сучасної високої музики їде в Україну. від самих витоків проекту посол культури в світі Ріккардо Муті – диригував італійськими оркестрами і хорами, які кожен раз виступали разом з музикантами тих міст, в які приїжджали: Бейрут, Єрусалим, Єреван, Стамбул, Нью-Йорк, Каїр, Дамаск, Найробі, Токіо, Тегеран … Цього разу міжнародний проект «Шляхи дружби /Le Vie dell’Amicizia /The Roads of Friendship легендарного диригента в Києві.

Під керівництвом італійця Ріккардо Муті, – музиканти Молодіжного оркестру Луїджі Керубіні спільно з оркестром і хором Національної опери України, українськими оперними зірками Людмилою Монастирській і Сергієм Магерою, американцем Джоном Малковичем, а також молодими музикантами з Маріуполя, – виконають безсмертні музичні твори, які з’єднають один з найдавніших міст Європи – Равенну з величним Києвом. Під відкритим небом, на Софійській площі, об’єднаються в унікальному концерті понад 300 музикантів з Італії та України.

Італійських та українських артистів об’єднають на одній сцені твори Джузеппе Верді (від Stabat Mater до Te Deum і «Набукко»), а також симфонічна поема «Портрет Лінкольна» А. Копленда, яку прикрасить блискучий Джон Малкович в ролі читця-декламатора. Цей твір був написаний в розпал Другої світової війни і присвячено національному герою американського народу Аврааму Лінкольну. Зазвичай в ролі читця-декламатора уривків з текстів Президента Лінкольна виступають відомі актори чи громадські діячі – Маргарет Тетчер, Білл Клінтон, Барак Обама, Ніл Армстронг, Кетрін Хепберн, Пол Ньюман, Генрі Фонда і ін. Малкович був запрошений в цей проект його автором й незмінним керівником Маестро Ріккардо Муті не тільки тому, що є давнім другом видатного диригента сучасності, а й тому, що Муті вважає тембр Малковича винятковим і дуже підходящим для цього твору.

Слід зауважити, що 64-річний Малкович відвідає Україну вже в четвертий раз. Але, вперше – Київ. Кілька разів, ще до подій 2014 року він бував в Ялті, куди його приводила любов до творчості Антона Павловича Чехова. У 2011 році він був гостем Одеського кінофестивалю. Тоді він багато гуляв Одесою, цікавився її архітектурою, в якій він виявився великим знавцем, і розповідав журналістам, що «Україна – фантастичне місце, велика і прекрасна країна», а ще він був у захваті від мальв, вважаючи їх дивовижними.

Напередодні свого приїзду Ріккардо Муті адресував в Україну з Чикаго, де він живе, вітальне відеопослання: «Наші «подорожі дружби» з Равеннським фестивалем цього року продовжаться у вашій країні, і ми раді та пишаємося тим, що наші музиканти матимуть нагоду об’єднатися з вашими музикантами й виконати разом твори Верді – найвизначнішого італійського композитора, якого, безсумнівно, люблять і у вашій країні. Наші музичні «подорожі дружби» мають гуманітарну мету і закликають до дружби, до взаємної любові, до цінностей миру та свободи. Саме це послання ми веземо вам, і привеземо його назад у Равенну, коли ваші музиканти разом з нашими повернуться до Італії, щоб повторити тут концерт, який відбудеться в Києві. Як я вже казав, Україна – це країна з великими традиціями та великою культурою, це країна великого поета Шевченка, якого, звичайно, знають в усьому світі та який у своїй творчості прославляв ідеали свободи, людяності, любові й миру. В ім’я цих вічних цінностей ми приїдемо до вас із концертом, а наразі хочу привітати вас від свого імені, від імені музикантів та Равеннського фестивалю, від усіх людей, які вірять у те, що музика об’єднує народи, як це підтвердили наші численні «подорожі дружби» у різні куточки світу. Ми хочемо приїхати з цим посланням до вас, тому що ваша країна – це країна, яка вірить у свободу, в мир та в Дружбу. Передаю вам мої щирі вітання та очікую на нашу зустріч у Києві, а потім у Равенні – заради культурного обміну в ім’я музики, свободи та справжнього взаєморозуміння у світі»

1 липня, 21.00 Софійська площа. Шляхи дружби | The Roads of FriendshipСектор F – вхід вільний Придбати квитки в партер можна за посиланням: https://goo.gl/5LNP2RВидатний диригент, легенда сучасності Ріккардо Муті – засновник Міжнародного проекту ШЛЯХИ ДРУЖБИ / THE ROADS OF FRIENDSHIP / LE VIE DELL’AMICIZIA.Маестро у вітальному слові звертається до українців та запрошує на зустріч із музикою заради миру 1 липня о 21.00 на Софійській площі у Києві! Опубліковано Music-Review Ukraine 17 червня 2018 р.

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