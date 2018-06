Легендарний диригент Ріккардо Муті привезе до Києва свій проект «Шляхи дружби» і Джона Малковича

1 липня, 21.00 Софійська площа. Шляхи дружби | The Roads of FriendshipСектор F – вхід вільний Придбати квитки в партер можна за посиланням: https://goo.gl/5LNP2RВидатний диригент, легенда сучасності Ріккардо Муті – засновник Міжнародного проекту ШЛЯХИ ДРУЖБИ / THE ROADS OF FRIENDSHIP / LE VIE DELL’AMICIZIA.Маестро у вітальному слові звертається до українців та запрошує на зустріч із музикою заради миру 1 липня о 21.00 на Софійській площі у Києві!

Опубліковано Music-Review Ukraine 17 червня 2018 р.