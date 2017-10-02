Легендарные кроссовки Nike от Step&Store

Кроссовки от бренда Nike стали настоящим маст-хэвом в гардеробе

Эта обувь давно перестала быть исключительно спортивной атрибутикой, теперь это абсолютно органичный элемент вашего повседневного стиля. Они замечательно сочетаются с джинсами, рваными брюками, бриджами, шортами и даже платьями: выходит очень модный имидж, вдохновенный самыми смелыми решениями Голливудских звезд.

Легендарная обувь

Nike Air Force — это долгие годы кропотливых разработок талантливых дизайнеров, позволяющих совместить комфорт и эстетику. Обратите внимание на эту линейку: это действительно элегантные и удобные модели, в которых вы готовы будете пройти несколько километров, не чувствуя при этом усталости. Это абсолютная правда, доказанная многими профессиональными спортсменами: тренировки становятся не такими изнуряющими, а ноги под конец дня не гудят.

Все это благодаря использованию инновационных разработок, рассчитанных на снижение нагрузки на стопы. Мягкая задняя часть обеспечивает комфортную ходьбу и бег: снижается давление на пятку, стопа словно пружинит от земли или пола спортзала. Сама подошва выполнена из эргономичного материала, который идеально подстраивается под анатомические особенности ноги и позволяет предотвратить ее деформацию.

Купить Nike — это подарить себе удобство и комфорт и при занятиях споротом и при прогулках с друзьями. Обувь от этого бренда — это гарантия заботы о ваших стопах в любое время года и при любых погодных условиях.

Почему мы рекомендуем Nike?

Стоит сказать, что Найк — это тот бренд, который не нуждается в рекламе. Все, кто хотя бы раз надевал одежду этой фирмы или выбирал обувь, больше ни к чему другому возвращаться не хотят. Это ли не показатель добросовестности производителя и его ответственного отношения к каждому покупателю?

Если говорить о преимуществах кроссовок Найк, то стоит упомянуть:

Использование качественных материалов: эко-кожа и натуральная кожа, прочный эргономичный каучук для подошвы. Такой подбор сырья всегда позволяет создавать модели, идеально поддерживающие здоровье стоп.

Продуманная вентиляция. Внутри кроссовка свободно циркулирует воздух, что не дает ноге запотеть и не создает самые подходящие условия для развития болезней.

Удобство при занятиях спортом — ничего не давит и не стесняет движения. Беговые модели Nike Huarache для мужчин снижают нагрузку на икры и пятки, предотвращают возникновение болевых ощущений.

Мягкие стельки и эргономичная подошва: она подстраивается под форму ноги, создает надежную защиту.

Все представленные модели выглядят очень изящно. Это достойный вариант и для ежедневных прогулок, и для регулярных занятий спортом: они при любых случаях позволят вам сохранять ваш индивидуальный стиль.

Купить Найк в Киеве стало еще проще: теперь наш интернет-магазин предоставляет вам свои услуги, мы собрали множество интересных неординарных моделей для вас.

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