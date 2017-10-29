«Лайм Такси Киев» — всегда дешевле и лучше для требовательных клиентов

«Лайм Такси Киев»: самое быстрое и комфортное такси в столице. Скидка при заказе через сайт

Выбирая службу такси, не так просто остановиться на чем-то одном. Сейчас в крупных городах огромное количество компаний, каждая из которых предлагает свои условия, и не всегда они приятные. Но чтобы не сомневаться в качестве, стоит один раз попробовать заказать «Лайм Такси Киев».

«Лайм Такси Киев» — довольные клиенты превыше всего!

Речь идет не совсем про обычную службу такси. Это крупный сервис, среди услуг которого много полезных направлений. Это не только подвоз до любого адреса, встреча в аэропорту, предоставление машин для курящих и некурящих, а также перевозки детей, домашних питомцев. Это еще и техническая помощь, вызов эвакуаторов, аренда машин и автобусов с большим количеством сидений, услуги грузчиков, «трезвый водитель» и т. д. Все эти направления в «Лайм Такси Киев» очень востребованы. Машина подбирается в точности под ситуацию, так что заказчику не придется нервничать относительно тех или иных моментов. Достаточно озвучить свои требования — об остальном побеспокоятся диспетчеры и водители.

Всегда вежливый персонал и безопасный, на 100% работающий транспорт — еще одно важное преимущество компании «Лайм Такси Киев». Автопарк находится под неусыпным контролем требовательных специалистов. Каждый водитель проверяется перед выходом на рейс, так что никаких неприятных инцидентов нет и быть не может.

Как вызвать «Лайм Такси Киев» через интернет?

Здесь работают два простых варианта. Первый — зайти непосредственно на сайт компании, на страничку, где есть форма заказа: http://limetaxi.com.ua/onlajn-zakaz-taksi-v-kieve/. Там нужно заполнить все данные, выбрать маршрут и отправить свою заявку. Это удобно, быстро и очень выгодно: при заказе через эту форму экономия составит 20% от стоимости. Это приличный бонус, особенно для тех, кто регулярно пользуется такси и закладывает траты на него в месячный бюджет. А еще специалисты компании позаботились о том, чтобы пользователи получили максимально простую возможность заказа. У «Лайм Такси Киев» есть собственные приложения для «Андроида» и «Айфонов» — достаточно скачать их, установить и пользоваться формой вызова без каких-либо ожиданий и неудобств. Все под руками, так что одна минута — и такси вызвано.

«Лайм Такси Киев» — это современный и продуманный сервис, который оставляет только хорошие впечатления. Не зря клиенты, которые первый раз пользуются возможностями службы, остаются с ней надолго.

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