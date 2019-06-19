КИЇВСЬКА РТУТЬ НА ШЛЯХУ ДО ЧОРНОБИЛЯ: У КЛИЧКА ПЛАНУЮТЬ ТАЄМНО ЗАХОРОНИТИ ОТРУЙНІ ВІДХОДИ? (ДОКУМЕНТ)

Туристів, приваблених до зони відчуження серіалом «Чорнобиль», може чекати смертельний сюрприз.

Чиновники Київської міськадміністрації разом з Державним агентством з управління Чорнобильської зоною відчуження (ДАЗВ) потайки планують захоронення у Чорнобилі великих обсягів ртуті. До нашої редакції потрапила копія протоколу засідання, де обговорювалась можливість вивезення ртутних відходів зі столичного заводу «Радикал» до зони відчуження.

Як йдеться у цьому документі, 17 вересня минулого року міжвідомча робоча група заслухала інформацію гендиректора ДК УкрДО «Радон» Андрія Бургомістренка та начальника відділу з питань держполітики у сфері поводження з радіоактивними відходами ДАЗВ Олександра Кравченка щодо можливості довгострокового зберігання ртутєвмісних відходів у Чорнобильській зоні відчуження.

На основі цієї інформації робоча група рекомендувала Департаменту розвитку промисловості КМДА визначити виконавця проектних робіт зі збирання та захоронення отруйних відходів з території столичного заводу «Радикал», де зараз зберігається близько 200 тон ртуті. Протокол був підписаний заступником голови робочої групи, тодішнім директором Департаменту розвитку промисловості Андрієм Мельничуком.

Як стало відомо нашому джерелу в КМДА, у червні поточного року начальник Управління з питань надзвичайних ситуацій Роман Ткачук та начальник Управління екології КМДА Андрій Мальований провели виїзне засідання на ВАТ «Радикал», де знов обговорювали перевезення ртутних відходів із заводу до Чорнобильської зони. Після цього учасники обговорення відразу відбули до зони відчуження на місце майбутнього захоронення ртутних шламів.

Таким чином, ситуація може свідчити про те, що чиновники КМДА і ДАЗВ, ігноруючи встановлений законом порядок та перевищуючі свої повноваження, планують перетворити зону відчуження на звалище отруйних відходів.

Нагадаємо, що з 2007 року на території зони відчуження існує заказник загальнодержавного значення «Чорнобильський», де зараз можна побачити рідкісні види рослин та тварин – зокрема, коней Пржевальского, яких успішно акліматизували в межах Чорнобильскої зони після 1998 року. Також великою популярністю користуються екскурсії до 30-километрової зони: зокрема, за даними агентства Reuters (https://www.reuters.com/article/us-ukraine-chernobyl-tourism-idUSKCN1T51MF), після виходу серіалу «Чорнобиль» кількість туристів із різних країн, що бажають відвідати об’єкт, зросла на 30-40%. Зараз зона відчуження приймає до 2 000 відвідувачів на день.

Що ж до території збанкрутілого у 2000 році заводу «Радикал», на якій зараз налічується близько 200 тон розлитої ртуті, то вона з точки зору нерухомості являє собою вигідно розташовані 63 гектари неподалік від станцій метро «Лісова» та «Чернігівська». В той же час демеркурізація території та утилізація ртутних відходів із дотриманням усіх необхідних заходів небезпеки коштує дорого. Тож дії КМДА викликають підозру, що наприкінці своєї каденції київська влада вирішила отримати собі очищену ділянку для забудови через «ручних» забудовників за рахунок забруднення держзаповідника, який зараз має всі шанси перетворитися на один з найперспективніших туристичних напрямків України. Для розуміння порядку цифр: на вивільнених 63 гектарах заводу «Радикал» можна побудувати понад 1 млн квадратних метрів житла. Який зиск з цього отримає керівництво КМДА – читач може підрахувати самостійно.

Користуючись тим, що зараз політичні сили країни готуються до виборчої кампанії, ми звертаємося до майбутніх кандидатів по 96 виборчому округу із закликом звернути увагу на цю ситуацію.

За матеріалами person.org.ua

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