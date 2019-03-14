Киван кинул свою “верную прислугу”?

В минувшие выходные одесские патрульные полицейские задержали находившийся в розыске автомобиль, за рулем которого была сожительница экс-главы одесского «Правого сектора», скандального радикала Сергея Стерненко Наталья Усатенко.

Оказалось, что автомобиль Toyota, принадлежит благотворительному фонду «На благо Одессы», который как известно финансирует одесский бизнесмен сирийского происхождения Аднан Киван.

Дальше началась удивительная история, подруга Стерненко заявила, что автомобиль ее, вернее подарен ей и сожителю. Но внедорожник числился в розыске по базе НП как украденный из фонда. В общем задержанную для дачи объяснений доставили в Хмельницкое отделение полиции. Транспортное средство конфисковано. Проводится проверка.

А пока одесситы бурно обсуждают в соцсетях сей факт. Поговаривают, что таким образом Аднан Киван просто «слил» ставшего малоуправляемым так называемого активиста Стерненко, который в угоду последнему и за весьма приличные деньги опять-же последнего три года устраивает в Одессе различные акции протеста, драки и потасовки.

Достаточно вспомнить драку у Летнего театра, в ходе которой получили травмы несколько полицейских, в том числе и начальник регионального управления полиции Дмитрий Головин. В 2017 году Сергея Стерненко задержали и отправили в одесский следственный изолятор за организацию массовых беспорядков. Примечательно, что в СИЗО Стеренко по заказу неких его недоброжелателей закрыли в камеру, в которой содержались заключенные из категории отверженных и «опущенных» по тюремным «понятиям». По слухам, в этой камере с активистом обошлись не очень ласково: «Со Стерненко поступили по беспределу. Людской ход (воры и их смотрящие по СИЗО. – Прим. ред.) в этом случае не при делах, этого человека заказали его же подельники – «активисты».

Выйти на волю Стерненко смог только после внесения залога за него лично одесским губернатором Максимом Степановым, на которого, как поговаривают, надавили «влиятельные политики».

Поговаривают что после «болезненного сидения» в СИЗО Стерненко стал активно работать на «контору», сдавая уже не только своих подельников, но и спонсоров.

Именно этим и можно объяснить тот факт, что машина на которой не первый день рассекали Стеренко с подругой вдруг оказалась похищенной, а благотворительный фонд Аднана Кивана открестился от своего верного прислужника .

Одесситы в соцсетях активно жалеют молодого человека, так сильно пострадавшего в СИЗО, а теперь еще и подставленного под очередную статью уголовного кодекса своим же боссом.

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