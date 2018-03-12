Київ на два дні стане Меккою «наукової краси»

Персональний дерматолог королівського двору Великобританії і інші світила естетичної медицини: 16-17 березня в столичному “Інтерконтиненталі” відбудеться масштабний конгрес ICAMPS.

«Сучасні методи омолодження обличчя», — погодьтеся, ця тема грандіозного конгресу з естетичної медицини цикавить сьогодні далеко не тільки фахівців. Вперше в одній події будуть об’єднані дві платформи, на яких в паралельному режимі доповідей, презентацій і майстер-класів виступлять провідні світові фахівці в двох найактуальніших сьогодні напрямках медицини: пластична хірургія і естетична косметологія і дерматологія.

На конгрес приїдуть 15 міжнародних спікерів з усього світу, кожен з яких — зірка медицини, та особисто презентують аудиторії свої авторські методики.

Хедлайнером платформи «Естетична Дерматологія» стане персональний дерматолог королівського двору Великобританії Крістофер Роланд Пейн (Великобританія). А сесію «Пластична хірургія» очолить всесвітньо відомий експерт з анатомії старіння обличчя і засновник методу SPACE-ліфтинг Брайян Мендально (Австралія), який також дасть прес-конференцію в інформ-агентстві «УНІАН» 14 березня о 15:30.

За традицією, однією з найважливіших та ефективних частин освітнього процесу стане програма «Жива хірургія»: онлайн-операції і процедури, за якими можуть спостерігати в режимі реального часу. Цього разу відбудуться майстер-класи з ін’єкційни, лазерних, нитяних і клітинних технологій.

МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС ICAMPS на два дні перетворить столицю України в Мекку «наукової краси»: крім іноземних зірок-доповідачів, в якості слухачів конгресу в столицю з’їдуться лікарі-естетисти з 20 країн — США, країн Євросоюзу, Близького Сходу. Ця галузь медицини розвивається сьогодні настільки стрімко, що без відвідування подібних освітніх заходів професіоналам складно тримати руку на пульсі. І тепер в українських фахівців є можливість в Україні навчатися у лікарів світового рівня. І підвищувати не тільки якість, але і рівень безпеки своїх послуг.

Ініціатор і організатор конгресу, к.м.н., пластичний хірург з 30-річним досвідом Павло Денищук: «Ми вирішили в цьому році зробити конгрес ще більш масштабним і поєднати одразу дві платформи: пластичної хірургії та естетичної косметології. Це закономірно і відображає нову тенденцію розвитку двох галузей естетичної медицини. Адже з одного боку, естетична хірургія стає все менш інвазивної, а з іншого боку, косметологія набуває все більших можливостей.

В Україні зараз відбувається бурхливий розвиток обох напрямків, наші фахівці стають все більш кваліфікованими. Втім, на жаль, не завжди у них є можливість отримувати необхідні знання та долучатися до найсучасніших методик вдома — треба витрачати чималі кошти та їхати вичтися за кордон. Але завдяки таким потужним навчальним заходам, як конгрес ICAMPS, вони зможуть в Києві перейняти досвід провідних фахівців галузі і надалі пропонувати українським пацієнтам найсучасніші методики естетичної медицини на найвищому рівні безпеки. Адже вони отримають їх з перших вуст: кожен з фахівців, які будуть виступати на конгресі, має колосальний досвід і є беззаперечним авторитетом у своїй галузі.»

В основі філософії програми ICAMPS — навчання фахівців трендовим послугам, які вони зможуть запропонувати своїм пацієнтам, а також максимальна безпека цих послуг. Саме тому кращі світові фахівці не тільки розкажуть про сучасні методики, а й поділяться досвідом профілактики ускладнень.

Спеціальний гість: Ольга Сумська. 17 березня о 17:20 актриса проведе зустріч «Як селебрітіз вибирають косметолога? Чого хоче сучасний пацієнт?»

Подробиці про подію, програма: WWW.ICAMPS.COM.UA

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