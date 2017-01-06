Киевский зоопарк – между огненной обезьяной и огненным петухом

Где, как не в зоопарке, лучше всего наблюдать за китайскими символами наступающего года. Год Козы, год Лошади, Год Змеи. Год Тигра, Год Собаки… В зоопарке можно найти даже Дракона…Сегодня о китайских символах, и не только о них, читателям ПиКа рассказывает директор Киевского зоопарка Кирилл Трантин





– Кирилл, что Огненная Обезьяна передает Огненному Петуху?

– Если говорить о годе Обезьяны, то здесь Киевский зоопарк был в Украине вне конкуренции. У нас живут 33 примата 13 видов. Во главе с единственной в Украине гориллой – нашей звездой и любимцем – Тоником. Но он, увы, уже более чем в возрасте – ему 42 года.

– Сколько это человеческим меркам?

– За восемьдесят. Но сегодня у него есть все условия для достойной старости: пол с подогревом, специальная диета, телевизор, который он любит смотреть… Плюс постоянное наблюдение ветеринаров, игры…

– Что, обезьяний аниматор?

– Ну, не совсем анимация в привычном понимании… Дело в том, что у нас в приматнике работают только женщины… А для Тоника это важно, потому что он не ощущает конкуренции со стороны других «самцов» и чувствует себя главой стада. Что немаловажно для его психологического состояния. К тому же мы в этом году перевели подальше его соседок – шимпанзе. Которые своим постоянным шумом держали Тоника в напряжении. Но за полгода, после того, как мы их перевели, Тоник стал намного спокойнее. Поскольку исчез один из наиболее мощных раздражителей, создававших для него постоянный стресс…

– Был еще один знаковый момент в год Обезьяны, который нас порадовал. Я имею виду совместную экспозицию обезьян капуцинов и самых больших в мире грызунов – жителей Южной Америки – капибар. Которые экспонировались на открытом воздухе.

– Во многих зоопарках мира такие совместные экспозиции не редкость. Но в киевском зоопарке в приматнике такое впервые. Мы этот проект готовили долго. Потому что нужно было учесть интересы, как капуцинов, так и капибар. Тем более, что нашему патриарху, самому старому капуцину Джустику в прошлом году исполнилось 39 лет…

– А это сколько по человеческим меркам?

– Это уже больше ста лет. Почти библейский возраст. В природе они живут лет двадцать пять…И нам это нужно было учесть, когда мы делали водоем. Чтобы Джустик случайно не утонул.. Берег должен был быть пологим… Потом нужно было сделать проточную воду, потому что капибары справляют нужду в воде…Плюс тень для капибар… Но в итоге у нас таки получился уголок Южной Америки – большой орех – наверху капуцины, внизу – капибары… В такую экспозицию, кстати, можно запускать и тапиров, и лам…Правда, у нас, в отличие от зоопарков Европы, США или Азии есть проблемы. У них нет вопросов с получением новых животных. Для получения пополнения им нужно не больше месяца. А у нас процедура может растянуться на год. Причем, даже внутри Украины. Как это было, скажем, с получением самки черного гиббона из Николаевского зоопарка. Потому что мы все сверяли с европейским куратором. Отправляли ему фотографии новых вольеров. Буквально до сантиметра показывали длину пролета (а для гиббонов это очень важно), но в итоге у нас теперь пара гиббонов. Хотя, с другой стороны, то, что мы координируем наши действия на европейском уровне, говорит о том, что мы на верном пути. Поскольку там принимают наше видение формирования экспозиции.

– Ну, и вдогонку нельзя не вспомнить, что Обезьяна, как символ года, принесла Киевскому зоопарку еще и возвращение в ЕАЗА (Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов – А.К). Зоопарк получил официальное подтверждение кандидатства. Что обусловлено процедурой после того, как зоопарк при прежнем руководстве был из ЕАЗА исключен за жестокое обращение с животными. Что это на сегодня дает зоопарку, Киеву, Украине?

– Да, в 2007 году нас из ЕАЗА за жестокое обращение с животными исключили. И все мои предшественники пытались вернуться в ассоциацию. Но безуспешно. В том числе и потому, что не понимали – чего хотят европейцы. А они не хотят ни громких лозунгов, ни пустых обещаний. Они хотят нормальной ежедневной работы и желания команды работать над размножением и сохранением редких и исчезающих видов животных. Без построения коммунизма через сто лет. Плюс правильное экспонирование. Где в первую очередь подразумеваются комфортные условия для животного, а не для капризов посетителей. В той же Европе посетитель, придя в зоопарк, должен потратить немало времени, чтобы увидеть животное, которое экспонируется в большом вольере. А бывает так, что ему и не удастся вообще никого увидеть. Потому что животное в это время будет спать в своем укрытии. Но в этом есть масса плюсов. Потому что куда интереснее потратить пусть даже час-другой, в надежде увидеть зверя в природной обстановке, чем видеть его жалкое, задавленное стрессом, подобие, выставленное на всеобщее обозрение на открытой площадке. К тому же в современных зоопарках обозначены часы кормления. И об этом знают, как звери, так и посетители. У которых появляется возможность наблюдать самые интересные моменты. Так что, возвращаясь к вопросу о ЕАЗА, могу сказать, что мы не просто получили документы о кандидатстве, но уже официально отмечены на карте ЕАЗА..

– Так что, Киевский зоопарк уже в Европу интегрировался?

– Да. И здесь нельзя не сказать о том, что весьма важную роль в ускорении этого процесса сыграл мэр Киева Виталий Кличко. Потому что это он лично пригласил и директора Берлинского зоопарка, и представителя ЕАЗА от Голландии. И проводил вместе с ними обход зоопарка, очень внимательно слушая их замечания и предложения. И сам презентовал им планы реконструкции. Дав личные гарантии, что зоопарк не будет ни в чем нуждаться, и будет иметь постоянную поддержку мэра. А в наши непростые дни такие слова, которые, кстати, не расходятся с делом, очень дорогого стоят.

– Т.е. вы в лице Кличко получили мощного лоббиста…

– Я бы сказал, что мы получили не лоббиста, а, скорее, друга. Во-первых, Кличко очень любит животных, и нередко приходит к нам с детьми, как простой посетитель. Но, как мэр, он понимает, что процветающий зоопарк – это важный фактор туристической привлекательности. У нас в 2016 году побывало порядка шестисот тысяч человек. Но я уверен, что через год-полтора мы сможем приблизиться к миллиону. Потому что сильный зоопарк – это одна из визитных карточек любого города. К тому же настоящий зоопарк – это то место, где всегда есть улыбки… Храмы, памятники и музеи – это, конечно, здорово, но улыбки и полноценный релакс – это все же зоопарк… Помните, как в фильме «Семнадцать мгновений весны», профессор Плейшнер попал из ада гитлеровской Германии в мирный швейцарский Берн. И он пошел именно в зоопарк. Потому что лучшего контраста между двумя мирами придумать было сложно… Это был очень сильный эпизод… Причем, без слов…Плейшнер просто смотрел на зверей и слушал детский смех…

– Насчет туристической привлекательности возразить сложно. Потому что мне посчастливилось побывать в супер зоопарках Лондона, Нью-Йорка, Чикаго, Бангкока, Чианг Мая и в одном из самых фантастических зоопарков планеты – в Сингапуре. Где в будний день пришлось выстоять более получаса в очереди за билетами. При том, что работало порядка пятнадцати касс…Но это того стоило… У вас, говорят, уже тоже были жалобы по поводу длинных очередей…

– Я могу сказать, что за последние пять-десять лет европейские зоопарки получили на реконструкцию экспозиций огромное количество денег…Причем, по всем новым трендам, там теперь воссоздают целые континенты. Кстати, это тот подход, который мы заложили и в проект реконструкции Киевского зоопарка. Так вот, сегодня в Европе животных выпускают на площадки в два, три, а то и четыре гектара… В чем-то сокращается видовой состав, но зато вы можете наблюдать, скажем, за стадом в пятьдесят жирафов… В той же Праге – девять слонов… Они построили огромный вольер и Шри-Ланка им этих слонов подарила… Чем мы хуже Праги я не знаю… И очереди, о которых вы сказали, очень точный показатель….

– Давайте ненадолго вернемся на грешную землю. Ибо, несмотря на то, что за два года зоопарк полностью вышел из негативного информационного поля, какая-то вредная Обезьяна подбросила пару ложек дегтя в виде наездов одного конкретного СМИ. Свежий случай – это попытка обвинить руководство зоопарка в том, что оно морит животных голодом, воруя деньги, предназначенные на закупку мяса. Хотя не нужно быть профессиональным зоологом, чтобы придя в зоопарк увидеть, что некоторым питомцам можно и посидеть на диете… Кому вы перебежали дорогу?…Или вы на самом деле воруете мясо, а животные страдают?

– Честно говоря, воровать мясо еще не пробовал. Зато могу сказать, что за два года работы директором я посадил на голодную финансовую диету не один десяток человек, которые привыкли жировать за счет бюджетных денег.

– Скажите уже прямо – привыкли тырить…

– Да. И с некоторыми пришлось расстаться. Но, как мы можем воровать, если все наши тендеры проходят в системе ProZorro. Когда я пришел в зоопарк, то мясо закупали по 80 гривен за килограмм. Это два года назад. А сегодня мы закупаем мясо по 50 гривен за килограмм. Я уже не говорю, что за первый год моей работы мы погасили десять миллионов гривен долгов, накопленных моими предшественниками… Понятно, что кому-то это не нравится. Какие-то «поставщики» все еще пытаются вернуть позиции. Предлагают откаты и прочие «блага». Но у меня очень простой разговор: – Вы поставляете мясо по самой низкой цене. Поставляете вовремя и мясо должно быть хорошего качества. Мы в свою очередь вовремя рассчитываемся. Все. Очень, кстати, удобная схема…Потому что моя задача заключается в том, чтобы животные были ухожены, накормлены и не было проблем с теплом. В «Киевгазе» были, мягко говоря, удивлены, когда я погасил четыре с половиной миллиона долгов. Зато теперь у меня нет проблем с включением газа в зоопарке тогда, когда это нужно нам. Хотя раньше, если вы помните, газ, да и то после долгих звонков из мэрии, включали при большой минусовой температуре. Про замерзшего насмерть крокодила, думаю, тоже многие помнят…

– Да, но в этой самой газете, были представлены какие-то судебные документы…

– Давайте так – мы уже подали в суд по первой публикации. Сейчас готовим исковое заявление номер два. Причем, обратите внимание. Наши СМИ, которые обычно радостно подхватывают любую жареную информацию, на эту «сенсацию» не отреагировали. Т.е. не было ни перепечаток, ни телесюжетов. Получается, что все остальные СМИ криминала не обнаружили. Хотя раньше слетались по любому чиху. Так что мы имеем дело с чистым заказом и давайте дождемся суда.

– Кстати, удивительно то, что это самое СМИ (не хочется делать ему рекламу, давая название) почему-то не упомянуло о тех уникальных программах, которые зоопарк запустил по собственной инициативе. Я имею в виду и регулярные приезды зоопарковских групп в Охмадет. Где тяжелобольные маленькие пациенты получают неожиданный и столь важный для них заряд позитива от возможности подержать в руках черепаху или погладить морскую свинку. Об отдельной программе для слабовидящих детей, которые впервые получили возможность просто потрогать змею или кролика, я вообще молчу. Не говоря уже о таком необычном познавательном материале для этих детей, как отлитые следы диких животных. Чтобы они могли себе представить, как они передвигаются в природе. Ну, и плюс захватывающий лекционный материал…

– Вы бы видели лица этих детей, когда они впервые в жизни прикасаются к игуане или морской свинке.. Как бы банально это ни звучало, но в этот момент понимаешь, во имя чего ты все это делаешь…Потому что вызвать у тяжелобольного или слабовидящего ребенка такую восторженную улыбку под силу далеко не каждому… Кстати, такие же улыбки мы видели у наших раненых ребят – и, когда ездили проведывать их с животными в госпиталь, и когда принимали в зоопарке тех, кто уже пошел на поправку…

Кстати, я бы добавил, что это самое СМИ почему-то не написало и о том, что наша Марина Шквыря, которая ведет научные программы по лошадям Пржевальского в зоне ЧАЭС и карпатским медведям – это совместная работа Киевского зоопарка и института Шмальгаузена – представляла Украину на большой научной конференции в США. Что, согласитесь, бывает не так часто… Зато у нас недоедают животные…

– ОК. Обезьяна, уходя, закрывает огромный этап в истории Киевского зоопарка. Я имею в виду начало реконструкции и полный отказ от советского наследия. Мы говорили об этом летом. Но сейчас старт все ближе. Что-то изменилось? Например, непростая ситуация с продолжением работы зоопарка во время реконструкции? Потому что тот же Харьковский зоопарк, который также будет реконструироваться, на этот период закрывают…

– Скажу больше. На период реконструкции закрываются очень многие зоопарки и в Европе. Скажем, в Париже зоопарк был закрыт порядка шести лет. Они раздали на временное содержание животных в другие зоопарки Франции, и так проводили реконструкцию. Зато в связи с закрытием Харьковского зоопарка, мы получили несколько очень интересных видов животных.

– Каких?

– Это группа оленей Давида – уникальные звери, которые полностью исчезли в дикой природе, и содержаться только в зоопарках. Это абиссинские вОроны. Это классный самец капского варана. Это две самки бизона под нашего очень продуктивного самца. Это прекрасный самец верблюда. Так что закрываться мы не будем. Поскольку наша площадь в тридцать четыре гектара позволяет проводить все работы поэтапно. Начнем мы с приматника, который сегодня вызывает самые большие нарекания. Потом перейдем к нашим двум прекрасным озерам, которые сегодня никуда не годны, ну и так далее… Всего семь этапов… Много технических подробностей. Но могу сказать, что животные, которых зимой у нас не экспонировались, получат прекрасные зимние дома. А посетители – возможность видеть их круглый год.

– Когда мы встречались в августе, вы сказали, что в Киев должен приехать бегемот. И бегемот в Киев таки приехал. Но до сих пор его практически никто не видел. Хотя, как по мне, для менеджера, который хочет повысить посещаемость, ход довольно необычный…Как бы не совсем бизнесовый… Столько времени скрывать столь привлекательную достопримечательность…

– Понятно, что с позиций маркетинга, я должен был сразу выгнать бегемота в вольер, и резко поднял бы посещаемость. Но это живое существо. Молодая девочка. С временным позывным Бигги. Которая должна была не только акклиматизироваться и привыкнуть к новой обстановке и новым киперам. Но и начать понимать команды на новом языке. Т.е. переключиться с итальянского на украинский. А это не один день. И даже не один месяц. Вы себе даже не представляете, насколько все это сложно. Мы приучали ее не только к новым людям, но и к новым шумам, к новым запахам, новому освещению…

– И когда киевляне все же смогут ее увидеть?

– Где-то в апреле мы начнем тренировать ее на выход в вольер. Где мы сделаем для нее специальный домик. В это же время объявим конкурс на ее имя. За лето, кстати, мы еще и переделаем зимний вольер таким образом, чтобы посетители могли видеть ее и зимой.

– Она изменилась?

– О, да… Она уже знает все команды. Она знает своих киперов. Она поняла, что ей ничего не угрожает. У нее прекрасный аппетит. Отличное питание. И за это время она набрала порядка семидесяти килограмм веса. Так что выход бегемота в свет будет главным событием открытия весенне-летнего сезона…

– Ну и наконец, подходим к году Огненного Петуха… Вы открыли резиденцию для этого символа года…

– Мы сделали классный курятник, где у нас живут золотистые орпингтоны. Один петух и четыре курицы, которых мы вырастили специально к году Огненного Петуха. Куры эти были выведены в Англии в 19 веке, и интересны тем, что могут выдерживать морозы до минус двадцати градусов… Куры очень красивы, экспозиция действительно классная, но лучше приехать в зоопарк, все увидеть своими глазами и, пока не наступил Китайский Новый год, когда Огненный Петух вступает в свои права, загадать желание…

Андрей КАПУСТИН

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