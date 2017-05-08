Киевляне вышли на протест против застройки бывшего Сенного рынка

6 мая жители домов, расположенных вокруг снесенного Сенного рынка, вышли на массовый протест против незаконного строительства скандального торгово-офисно-жилого центра «Ярославов град»

Как известно, несмотря на то, что 28 апреля Госархстройинспекция Украины приостановила строительство из-за многочисленных нарушений со стороны застройщика, строительные работы на месте бывшего Сенного рынка продолжались. Застройщик приостановил работу только 5 мая, когда стало известно о проведении акции.

Основным лозунгом акции стало «Строительство на месте Сенного рынка уничтожает не только наши дома, но и наши жизни». Участники протеста возмущены тем, что строительство высотного комплекса (от 7 до 22 этажей) уничтожает инфраструктуру района, вызывает разрушение соседних домов и уродует архитектурный облик исторического центра Киева. К протестующим присоединились известный музыкант и радиоведущий Анатолий Вексклярский, и партия «Патриот», предоставившая местной общественности юридическую помощь.

Участники акции совместно подписали открытое письмо к Президенту Петру Порошенко и Премьер-министру Владимиру Гройсману с требованием остановить строительство, рассмотреть новый проект застройки Сенного рынка с учетом пожеланий местных жителей, созвать Научно-методологический совет по вопросам охраны культурного наследия Министерства культуры и провести общественную экспертизу законности возведения «Ярославова града».

Напомним, что участок, на котором ведется строительство, расположен в непосредственной близости к буферной зоне Софии Киевской и к северной фортификационной линии древнерусской «города Ярослава». По данным археологической разведки, проведенной специалистами Института археологии Украины в 2015 году, территория бывшего Сенного рынка может быть частью средневекового поселения, существовавшего в XII-XIV веке на месте современных административных зданий Киевского университета им. Бориса Гринченко. Поэтому любое дальнейшее строительство в этом районе может проводиться только при условии одновременных археолого-спасательных работ.

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