Квіти, філософія та війна: сучасні українські митці презентують виставку «Наш час»
Виставка триватиме з 12 по 20 квітня у столичній галереї «Митець»
12 квітня у київській галереї «Митець» відбудеться відкриття виставки графіки і живопису «Наш час».
Свої нові роботи презентують відомі сучасні художники Олеся Киян, Беата Куркуль, Сергій Жиденко, Михайло Заворотній, Марія Кісслова та Олена Зозуля. Також відвідувачі зможуть ознайомитися з одним із сучасних направлень керамічного мистецтва – керамічною флористикою, представленою композиціями Світлани Якименко.
Виставка триватиме з 12 по 20 квітня 2019 року у приміщенні галереї «Митець» за адресою: Київ, вул. Велика Васильківська, 12.
Олеся Киян, «Прощення»
Беата Куркуль, «Goodnight call»
Михайло Заворотній, «На волосинці від життя»
Марія Кісслова, «Автопортрет»
Світлана Якименко, «Проліски»