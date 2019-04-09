Квіти, філософія та війна: сучасні українські митці презентують виставку «Наш час»

Виставка триватиме з 12 по 20 квітня у столичній галереї «Митець»

12 квітня у київській галереї «Митець» відбудеться відкриття виставки графіки і живопису «Наш час».

Свої нові роботи презентують відомі сучасні художники Олеся Киян, Беата Куркуль, Сергій Жиденко, Михайло Заворотній, Марія Кісслова та Олена Зозуля. Також відвідувачі зможуть ознайомитися з одним із сучасних направлень керамічного мистецтва – керамічною флористикою, представленою композиціями Світлани Якименко.

Виставка триватиме з 12 по 20 квітня 2019 року у приміщенні галереї «Митець» за адресою: Київ, вул. Велика Васильківська, 12.

Олеся Киян, «Прощення»

Беата Куркуль, «Goodnight call»

Михайло Заворотній, «На волосинці від життя»

Марія Кісслова, «Автопортрет»

Світлана Якименко, «Проліски»

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