Кто контролирует НАБУ: досье на членов наблюдательного Совета

Интернет-голосование по кандидатурам в Совет общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), состоявшееся 30 мая, вызвало значительный резонанс в обществе из-за неоднозначных личностей, прошедших в Совет.

Завести по три человека, удалось известным организациям – «Общественному люстрационному комитету», «Transparency International Україна»», двое от «Автомайдана», при этом количество голосов поддержки у корифеев антикоррупционной деятельности оказалось гораздо скромнее нежели у неожиданного лидера –- ОО «Демократический топор орды». Представители этой организации, созданной за день до дедлайна единственные, кто вовремя онлайн голосования преодолели отметку в 6 тысяч голосов поддержки и плотной тройкой возглавили лидирующие позиции.

На первый взгляд процедура голосования была прозрачной и сложной, что по идее должно было исключить прохождение в Совет случайных людей с неоднозначной репутацией. Согласно Положению о Совете, в его составе должно быть 15 членов. Голосование проходило на сайте НАБУ с 9:00 до 21:00. Каждый голосующий мог проголосовать не более чем за 15 участников. Кандидаты выдвигались общественными организациями по довольно сложной процедуре. Всего было выдвинуто 40 кандидатов. Список участников конкурса и информация о них были размещены на сайте НАБУ.

После подведения итогов, оказалось, что в первой тройке один за одним и с максимальным количеством балов – более 6 тысяч голосов, – прошли представителей общественной организации «Демократический топор орды»: Максим Дижечко, Анатолий Мазур и Татьяна Локацкая.

О победивших известно следующее. Татьяна Локацкая – известна в Николаеве как участница заказных PR-акций по дискредитации неудобных местных политиков (Федор Барна, Алексей Савченко). Анатолий Мазур известен как «человек с топором», в начале этого года разбил топором автомобили судей Соломенского суда, которые не захотели отправлять в СИЗО мэра Одессы Геннадия Труханова. Максим Дижечко – киевский юрист, через него была запущена идея создания «Деморды».

Все трое являются учредителями своей организации, зарегистрированной непосредственно перед голосованием – 17 мая 2018 года, за день до окончания срока подачи документов в общественный совет при НАБУ.

Очевидно, что организацию искусственно создали исключительно под конкурс в Совет контроля при НАБУ. Ведь согласно требованиям своих кандидатов, для участия в конкурсе могут подавать общественные объединения, уставная деятельность которых связана с предотвращением и противодействием коррупции. Резонно возникает вопрос: как через 13 дней после создания общественная организация, состоящая всего из трех человек, которые сами себя учредили, рекомендовали в Совет при НАБУ и обеспечили своим кандидатам – то есть себе, более 19 тысяч голосов?

Виртуозная регистрация и лидерство в голосовании за кандидатуры, – приводит к выводу о наличии «ведущей руки». И эта «рука» или «крот» вне всякого сомнения находится в самой НАБУ и тесно сотрудничает с пропрезидентскими силами. К примеру, тот же Александр Нойнец, экс-пиарщик экс-регионала Юрия Иванющенко, а ныне его имя связывают с советником президента Юрием Бирюковым.

Юрий Бирюков (слева) и Александр Нойнец (справа)

Год назад Нойнец вместе с Бирюковым перешел работать из николаевской ячейки БПП в центральный офис партии Порошенко. Якобы, они должны были заниматься выборами в ОТГ после того, как продемонстрировали хорошие результаты в южной области. Также известно, что на недавних выборах в Днепропетровской области Нойнец работал вместе с Татьяной Локацкой.

Если же говорить о «партии Деморда», то в ней много лиц, которых считают порохоботами. «Демократическая орда» позиционирует себя как политическая партия. При этом откровенно заявляет, что главным «инструментом» является троллинг. «Демократический топор Орды» – отпочковался от партии “Деморда“, которую представляют создатели сайта “Петр и Мазепа” Александр Нойнец и Антон Швец. Очевидно, что они открыто поддержали и проагитировали за указанную тройку в Совете НАБУ.

Вне всякого сомнения, Совет общественного контроля при НАБУ лакомый кусочек для фарс-активистов. Осуществляя гражданский контроль за деятельностью НАБУ, члены Совета могут решать кадровые вопросы. Двое членов Совета входят в состав Дисциплинарной комиссии НАБУ, которая может «карать и миловать» проштрафившихся сотрудников агентства. Еще трое представителей Совета входят в конкурсную комиссию на занятие вакантных должностей в НАБУ.

Так что, одни силы получили контроль над НАБУ, посредством членов Совета, а другие – М. Дижечко, А. Мазур, Т.Локацкая, пусть даже на такой короткий период (один год) обеспечили себе рост влияния, новые столичные связи (крайне необходимые николаевским псевдоборцам с коррупцией) и чего кривить душой – возможность поправить материальное положение.

Печально, что разрекламированная кампания по демократическому контролю за Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) общественным советом обернулась очередным фарсом – победой новообразованной организации-однодневки, а антикоррупция стала разменной монетой.

Сергей Лесовой

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