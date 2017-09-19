Криптовалюта — мыльный пузырь или валюта будущего: доверять ли криптовалютам и биткоину

Криптовалюта активно входит в нашу жизнь, поэтому ее актуальность и востребованность нельзя недооценивать

Одни стремятся хранить в ней свои накопления, а кто-то использует для проведения конфиденциальных денежных операций. Из-за большого ажиотажа у многих возникает вопрос, что ждет цифровые деньги в перспективе.

Такой тип валюты появился в качестве альтернативной бумажным вариантам.

Образовалось большое количество кошельков для совершения транзакций, обменных пунктов.

Интерес есть у жителей практически всех государств.

Несмотря на такой интерес со стороны обывателей и опытных майнеров, есть категория людей, которая считает: криптовалюта — не больше чем мыльный пузырь. Когда он лопнет, многие останутся без своих накоплений. Так ли это на самом деле?

Является ли криптовалюта мыльным пузырем?

«Мыльный пузырь» часто связывают с различными мошенническими схемами. На самом деле это понятие с экономической точки зрения применяется в отношении к акциям и другим ценным бумагам, которые продаются по завышенной цене. При смене ситуации на рынке стоимость таких инвестиций быстро падает, что приводит к потере денег.

Эксперты говорят о том, что цифровые деньги не имеют бумажного исполнения, подкрепленного ВВП выпускающей страны или золотовалютным резервом. Курс криптовалюты зависит только от интереса к нему со стороны пользователей. Пока люди ему доверяют, показатели цены будут расти. Но при утере интереса «карточный домик» быстро рухнет.

Ни один специалист в мире финансов не может с уверенностью сказать о том, что криптовалюта является мыльным пузырем. Цифровые деньги — уникальное явление, с непредсказуемым будущем. Но в век развития и совершенствования компьютерных технологий можно предположить, что она имеет все шансы на дальнейшее развитие и усовершенствование.

Пока курс криптовалюты растет. Иногда бывают небольшие падения, но они очень быстро перекрываются быстрым ростом в будущем. Изучить актуальные курсы криптовалют можно тут.

Некоторые тонкости

Курс цифровых денег зависит от крупных игроков. Если держатель большой суммы продаст ее, цена начнет стремительно падать. Стоимость поддерживается и за счет спекуляций, если интерес к таким сделкам уйдет, предсказать будущее киберденег будет невозможно. Эксперты говорят о том, что одной из главных причин роста является заинтересованность такой валюты со стороны жителей Китая.

Несмотря на все сложности, многие уверены, что криптовалюта является отличным вариантом для инвестирования денег как краткосрочно, так и на длительный промежуток времени. Ни один другой инструмент не дает возможность увеличить капитал на 100% за 24 часа.

Появляются и новые виды киберденег, не всем им нужно верить. Перспективные направления можно разглядеть уже на этапе становления: если они отличаются от других, признаны более комфортными, практичными, хорошо рекламируются, то спрос на них будет. Заработать в таком случае достаточно просто: можно вложить средства в наиболее продвинутую криптовалюту и ждать их подорожания.

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