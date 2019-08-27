Крестовый поход против Авакова: Порошенко испугался «плинтуса»?

Ни один враг не способен напугать так, как бывший союзник!

Митинг против «черта» Авакова, на который призвал прийти завтра активист Роман Синицын, свидетельствует о том, что Порошенко боится своего бывшего партнера по коалиции. Об этом написал на своей странице в «Фейсбуке» Александр Дубинский.

«Можно по-разному относиться к Авакову. Но что касается Синицына – никакой разности во мнениях быть не может: калиброванный порохобот, системно отстаивавший интересы Порошенко. Поэтому его призыв правильно читать так: Порошенко призывает идти на протест к АП против своего бывшего партнера по «коалиции достоинства». Чего призывает? Ответ абсолютен очевиден. Боится, что Аваков загонит его под плинтус если останется министром. Комедия положений в лучшем украинском виде», – пишет Дубинский.

Положим, к Дубинскому тоже можно относиться по-разному, но вот то, что завтрашнее действо явно ляжет бальзамом на израненную душу Петра Алексеевича – это уж как пить дать. Ибо то, что Аваков имеет большие шансы удержаться в своем кресле, бывшему гаранту нож острый: слишком много знает бывший партнер по коалиции, слишком долго Петя размахивал над головой Авакова пресловутыми рюкзаками, чтобы не бояться получить в конце концов ответку. Особенно если учесть, что во время выборов Аваков не раз продемонстрировал, что вполне способен ее дать. Так что если новая власть всерьез решит взять «папередныка» за шоколадные яйца, бывший союзник будет загонять Петю под обещанный плинтус куда активнее, чем кто-либо другой.

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